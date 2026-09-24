Войната в Украйна:

Всички провокативни кандидати за президент получават по над 20 хиляди евро за реклама

24 септември 2026, 11:25 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Всички провокативни кандидати за президент получават по над 20 хиляди евро за реклама

Всички 20 инициативни комитета, чиито кандидати ще участват в президентските избори на 25 октомври, ще получат държавни пари за собствена предизборна реклама, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) в сряда. Ден преди началото на предизборната кампания т.нар. медийни пакети, регламентирани от Изборния кодекс, ще бъдат изплатени на всички кандидати за държавен глава.

Именно тази разпоредба в изборния закон е сред спорните в последните години. Причината е свързана със стимулирането на множество знайни и незнайни кандидати, в това число провокативни и дори конспиративни кандидатури, да получават възможност за изява и реклама. Тези прояви се случват най-често в ефира на двете обществени медии - БНР и БНТ. Журналисти от двете медии от години призовават за промяна на тази изборна разпоредба, даваща право на кандидати да използват трибуните на обществения ефир за лъжи, конспиративни теории, провокации и скандали с цел публичност и реклама. Подобни случаи особено на последните два президентски вота през 2016 г. и 2021 г. имаше в изобилие.

Още: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Кой получава пари?

С гласуваното решение на ЦИК всички кандидати на инициативни комитети, включително сочените за основни фаворити за балотаж на изборите - Илияна Йотова и Андрей Гюров - също ще получат достъп до въпросните медийни пакети.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Гърция дава 16,8 милиона евро на журналистите си. България - нула

Според закона всеки комитет има правото на 40 000 хил. лв. или 20 451,68 евро. В рамките на тази сума те могат да поръчват различни форми на платена предизборна реклама в медиите. Впоследствие ЦИК извършва разплащането.

Пакети в същия размер получават и партийните кандидати на четири формации, които не са парламентарно представени: "Българска социалдемокрация-Евролевица", "Правото", "Народна партия Истината и само истината" и БЗНС. Претендентите на останалите партии - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, нямат право на тези пакети, тъй като са получавали държавна субсидия за издръжката си като парламентарни формации в рамките на настоящата година (бел.ред. в 51-ото Народно събрание преди изборите от април 2026 г.)

Още: Над милион лева за реклама: Кои медии взеха най-много пари от партиите и кой къде харчи за изборите? (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Президентски избори ЦИК медиен пакет медийни пакети президентски избори 2026
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес