Всички провокативни кандидати за президент получават по над 20 хиляди евро за реклама

Всички 20 инициативни комитета, чиито кандидати ще участват в президентските избори на 25 октомври, ще получат държавни пари за собствена предизборна реклама, реши Централната избирателна комисия (ЦИК) в сряда. Ден преди началото на предизборната кампания т.нар. медийни пакети, регламентирани от Изборния кодекс, ще бъдат изплатени на всички кандидати за държавен глава.

Именно тази разпоредба в изборния закон е сред спорните в последните години. Причината е свързана със стимулирането на множество знайни и незнайни кандидати, в това число провокативни и дори конспиративни кандидатури, да получават възможност за изява и реклама. Тези прояви се случват най-често в ефира на двете обществени медии - БНР и БНТ. Журналисти от двете медии от години призовават за промяна на тази изборна разпоредба, даваща право на кандидати да използват трибуните на обществения ефир за лъжи, конспиративни теории, провокации и скандали с цел публичност и реклама. Подобни случаи особено на последните два президентски вота през 2016 г. и 2021 г. имаше в изобилие.

Още: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Кой получава пари?

С гласуваното решение на ЦИК всички кандидати на инициативни комитети, включително сочените за основни фаворити за балотаж на изборите - Илияна Йотова и Андрей Гюров - също ще получат достъп до въпросните медийни пакети.

Още: Гърция дава 16,8 милиона евро на журналистите си. България - нула

Според закона всеки комитет има правото на 40 000 хил. лв. или 20 451,68 евро. В рамките на тази сума те могат да поръчват различни форми на платена предизборна реклама в медиите. Впоследствие ЦИК извършва разплащането.

Пакети в същия размер получават и партийните кандидати на четири формации, които не са парламентарно представени: "Българска социалдемокрация-Евролевица", "Правото", "Народна партия Истината и само истината" и БЗНС. Претендентите на останалите партии - "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, нямат право на тези пакети, тъй като са получавали държавна субсидия за издръжката си като парламентарни формации в рамките на настоящата година (бел.ред. в 51-ото Народно събрание преди изборите от април 2026 г.)

Още: Над милион лева за реклама: Кои медии взеха най-много пари от партиите и кой къде харчи за изборите? (СНИМКИ)