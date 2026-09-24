ЦСКА води преговори с бивш селекционер на Турция и шампион на страната

Българският гранд ЦСКА води разговори с още едно сериозно име за наследник на Христо Янев. "Червените" са в преговори с турския специалист Абдула Авджъ, твърдят турски медии и български източници. 63-годишният треньор е без отбор от август 2024 г., когато приключи втория му престой начело на Трабзонспор. Авджъ има впечатляваща визитка, като най-големият му успех е свързан именно с Трабзонспор, с чийто отбор става шампион на страната.

ЦСКА преговаря с Абдула Авджъ

През сезон 2021/22 той изведе клуба до шампионската титла на Турция, прекъсвайки дългото чакане на тима за титла, а впоследствие спечели и два пъти Суперкупата на страната. При втория си престой в клуба той завърши трети в първенството през сезон 2023/24 и стигна до финала за Купата на Турция.

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Преди Трабзонспор турският специалист оставя сериозна следа и в Истанбул Башакшехир. С клуба той записва две втори и едно трето място в първенството, а през 2017 г. извежда отбора до победа с 2:1 над Лудогорец в Разград в Лига Европа. Авджъ е бил начело още на Истанбулспор и Бешикташ.

Опитът му включва и работа на национално ниво. Между 2011 и 2013 г. Авджъ е селекционер на Турция, а през треньорската си кариера е преминал и през школата на Галатасарай и юношеския национален отбор на страната. Преди около година името му беше свързвано и с Лудогорец, но тогава разградчани избраха Пер-Матиас Хьогмо.

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