Кога и срещу кой ще играят Левски и ЦСКА за Купата на България

Българските грандове Левски и ЦСКА вече знаят по какъв път ще преминат в началото на тазгодишното си участие в Купата на България. Жребият за 1/16-финалите отреди и на двата столични гранда да гостуват, но техните конкретни съперници все още не са определени. "Сините" ще се изправят срещу победителя от Крумовград - Спартак (Плевен), докато носителят на трофея ЦСКА ще играе с победителя от Родопа (Смолян) - Несебър.

Кога ще играят Левски и ЦСКА за Купата?

Двубоите от 1/16-финалите са насрочени за 17 и 18 октомври 2026 г. Към момента няма определени конкретните дата и начален час на двата мача. Регламентът предвижда отборът от по-ниската група да бъде домакин, което означава, че и Левски, и ЦСКА ще гостуват.

Преди това трябва да се изиграят срещите от втория предварителен кръг. Крумовград приема Спартак (Плевен), а Родопа (Смолян) е домакин на Несебър. Тези мачове са насрочени за 3 и 4 октомври, след което ще станат ясни съперниците на двата столични гранда.

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Кой може да бъде съперник на Левски?

Левски ще гостува на Крумовград или Спартак (Плевен). Любопитното е, че ако плевенчани отстранят Крумовград, "сините" потенциално могат да играят в Ловеч, където Спартак (Плевен) домакинства към момента. За Левски това ще бъде първият му мач в тазгодишното издание на турнира, след като шампионите от Първа лига се включват директно от 1/16-финалите.

Кой чака ЦСКА?

ЦСКА ще започне защитата на спечеления през миналия сезон трофей с гостуване на Родопа (Смолян) или Несебър. Двата тима първо трябва да определят победителя помежду си във втория кръг. "Армейците" ще имат допълнителен стимул в турнира, след като именно те са настоящият носител на трофея. И при тях конкретният съперник ще стане известен след мачовете в началото на октомври.

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