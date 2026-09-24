"Няма връщане назад": Георги Лозанов за цената да смениш професията и да влезеш в политиката

Не мога да дам оценка дали това е хубаво, или лошо. Има известен конфликт на интереси между ролята на журналиста и на ролята на политика, но тук говорим за властовата роля. Защото част от журналистическата етика е критическата ѝ функция спрямо властта. Когато си журналист, имаш ангажимент да критикуваш властта, защото, както знаем от Чомски, няма добра власт, но има власт, която непрестанно е подложена на критика, което ограничава лошите ѝ практики. Това мнение изрази пред БНР доц. Георги Лозанов относно присъствието на журналисти в кандидатпрезидентските двойки за вота на 25 октомври.

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По думите му журналистиката има "хигиенизираща роля по отношение на властта". "Което не значи, че е против властта, макар че има такива моменти…Т.е. властовата и журналистическата роля по условие са скарани роли", каза той и добави, че "няма връщане назад", ако човек направи стъпката от журналистиката към политиката.

"Журналистът работи не за определена политическа сила или кауза, а в полза на аудиторията. Когато един път стане политик, вече аудиторията много трудно може да го разпознае обратно като журналист", смята той.

Според него това, че има толкова политически фигури с журналистическа биография, дава някаква стойност на журналистиката, оценостява я, защото и журналистиката, и политиката имат сходен вид комептентност, която не е специализирана, а един вид са "специалисти по всичко".

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"Клишето "Няма бивш журналист" не е вярно". И Йотова, и Волгин, всички, влезли във властова роля, вече са бивши журналисти. Когато един път си отишъл на обратната страна, вече е много трудно да се върнеш обратно. И това, което казвам, не е осъдително, това е специфика на ролите", посочи още доц. Лозанов.