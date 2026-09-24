Контузия извади ключов играч от националния отбор на България

Сериозен удар по националния отбор на България дни преди старта на тазгодишното издание на Лигата на нациите. Един от основните играчи в състава на Александър Димитров отпадна от състава поради контузия. Става въпрос за халфа на Лудогорец - Ивайло Чочев. 33-годишният футболист пристигна заедно с останалата група, но изпитваше трудности и бе подложен на медицински прегледи, за да се установи състоянието му.

Ивайло Чочев отпадна от състава заради контузия

Халфът на Лудогорец изпитвал болки в областта на дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на "лъвовете" и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на неговото място. Очаква се в следващите часове да прецени дали се нуждае от негов заместник или разполага с такъв играч в състава си.

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След отпадането на Чочев, Димитров ще се надява един от лидерите на отбора да може да играе. Става въпрос за Илия Груев, който попадна в състава, но не е стъпвал на терена от април насам. Тогава халфът на Лийдс получи контузия в менискуса и премина процес на възстановява в следващите месеци. Националите ще изиграят четири мача по време на първата международна пауза за сезон 2026/27. Те ще посрещнат в Пловдив отбора на Люксембург в двубой от първия кръг на 26 септември, събота. Три дни по-късно у нас ще гостува и съставът на Естония. На 3 и 6 октомври за отбора на Александър Димитров съответно на Исландия и Люксембург.

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