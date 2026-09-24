Спорт:

Контузия извади ключов играч от националния отбор на България

24 септември 2026, 11:23 часа 528 прочитания 1 коментар

Сериозен удар по националния отбор на България дни преди старта на тазгодишното издание на Лигата на нациите. Един от основните играчи в състава на Александър Димитров отпадна от състава поради контузия. Става въпрос за халфа на Лудогорец - Ивайло Чочев. 33-годишният футболист пристигна заедно с останалата група, но изпитваше трудности и бе подложен на медицински прегледи, за да се установи състоянието му.

Ивайло Чочев отпадна от състава заради контузия

Халфът на Лудогорец изпитвал болки в областта на дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на "лъвовете" и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на неговото място. Очаква се в следващите часове да прецени дали се нуждае от негов заместник или разполага с такъв играч в състава си.

ОЩЕ: Страх ни е от Люксембург! ЦСКА и Левски трябва да помогнат на националите | Точно попадение

Ивайло Чочев

След отпадането на Чочев, Димитров ще се надява един от лидерите на отбора да може да играе. Става въпрос за Илия Груев, който попадна в състава, но не е стъпвал на терена от април насам. Тогава халфът на Лийдс получи контузия в менискуса и премина процес на възстановява в следващите месеци. Националите ще изиграят четири мача по време на първата международна пауза за сезон 2026/27. Те ще посрещнат в Пловдив отбора на Люксембург в двубой от първия кръг на 26 септември, събота. Три дни по-късно у нас ще гостува и съставът на Естония. На 3 и 6 октомври за отбора на Александър Димитров съответно на Исландия и Люксембург.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: БФС постави ултиматум към националния селекционер на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол ивайло чочев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес