Учени: Магнитното поле на Земята може да повлияе на стареенето

Ново проучване установи, че магнитното поле на Земята може да повлияе на начина, по който клетките в тялото произвеждат енергия, което от своя страна играе роля в процеса на стареене.

Влиянието на магнитното поле върху стареенето

Учените стигнаха до тези заключения, като изолираха плодовите мушици от въздействието на магнитно поле. Това промени продължителността на живота на насекомите и тяхната физическа активност. Авторите на изследването смятат, че подобни ефекти могат да бъдат свързани с влиянието на магнитното поле на Земята върху митохондриите. Те се наричат ​​още „електроцентрали на клетката“, защото произвеждат по-голямата част от енергията, необходима за живота, пише Discover.

„Целият си живот живеем под влиянието на магнитното поле на Земята. То прониква в телата ни, клетките ни и във всеки жив организъм на планетата, но въпреки това знаем изненадващо малко за това дали и как тази невидима сила влияе върху начина, по който функционират клетките ни“, казва авторът на изследването Лиза Чакрабарти, биохимик от Университета в Нотингам.

По време на експеримента учените поставили две групи мухи в специално разработена магнитна изолационна система. Групата била разделена на две групи - здрави плодови мушици и насекоми с дефект в гена Pink1 (при хората тази мутация е свързана с наследствена форма на болестта на Паркинсон).

Експериментът показва, че мухите с дефект в гена Pink1 имат с 20% по-дълъг живот, но физическата им активност намалява.

При здрави мухи реакцията на хипомагнитните условия е била обратна: продължителността на живота им е била съкратена, а физическата активност е била увеличена.

Тези методи потвърдиха, че когато магнитното поле е отслабено, енергийният метаболизъм в митохондриите на мухите се променя. Най-забележимата промяна е повишаване на нивото на митохондриален комплекс II (CII), ензимен комплекс, който играе ключова роля в метаболизма.

Изследователите смятат, че при здрави организми повишените нива на CII могат да окажат прекомерен натиск върху митохондриите, което обяснява съкратения живот на здравите мухи. При мухи с дефект Pink1 обаче повишените нива на CII вероятно са допринесли за удължения живот, като компенсират съществуващия дефект.

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Междувременно стана ясно, че Южноатлантическата аномалия (SAA), с която се означава отслабената област на магнитното поле на Земята, продължава да расте, разкривайки сложното и динамично поведение на вътрешната геофизика на планетата ни. Аномалията се е увеличила с около половината от площта на континентална Европа. Това съобщава Phys.org.

Сателитите регистрират отслабване на защитното поле на нашата планета. Пропастта в магнитното поле на Земята, известна като Южноатлантическа аномалия, се е разширила. От 2014 г. насам размерът ѝ се е увеличил до площ, сравнима с размера на континентална Европа.

„Аномалията“ е регистрирана за първи път през 19 век. Днес нейното изучаване е важно за космическата безопасност, тъй като спътниците, прелитащи над този регион, получават повишена доза космическа радиация. Това може да доведе до неизправности, повреда на критично оборудване и дори прекъсвания на електрозахранването.