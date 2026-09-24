Последни новини за концерта на Ricchi e Poveri в Пловдив след броени дни

Историческият първи концерт на италианските музикални легенди и любимци на няколко поколения меломани Ricchi e Poveri в Пловдив ще се състои тази неделя, 27 септември. В 19:00 часа вратите на Античния театър ще отворят за настаняване на публиката, а концертът ще започне в 20:00 часа. Прогнозата е за променливо време с вероятност за лек дъжд. Сцената ще бъде покрита, което гарантира провеждането на събитието по график. В случай на превалявания, организаторите препоръчват използването на дъждобрани вместо чадъри.

Анджела и Анджело ще пристигнат вечерта преди концерта заедно със своите музиканти и технически екип. За историческия първи концерт в Пловдив са ангажирани най-добрите ни озвучители, осветители и сценични работници, а техническото оборудване е от най-висок клас и съобразено с изискванията на музикантите и спецификата на мястото. Тази неделя Античният театър на град Пловдив ще посрещне приятели и семейства, отраснали с музиката на една от най-обичаните и сензационни групи с 60-годишна история.

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Билетите за специалния концерт са пред изчерпване. Единични бройки се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg.

Суперзвездите Ricchi e Poveri идват придружени от маестро Алфредо Биондо на клавишни, Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас и Джанпаоло Ноче на барабани.

Ricchi e Poveri са най-популярната, световнопризната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност сред всички възрастови групи. Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с Ricchi e Poveri и вечните им хитове! 27 септември, Античен театър на град Пловдив!

Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration. Подгответе я предварително и я предствате на охранителите на входа.

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