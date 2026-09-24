БФС постави ултиматум към националния селекционер на България

Българският национален отбор по футбол се подготвя за участието си в Лигата на нациите. "Лъвовете" ще изиграят четири мача по време на първата международна пауза за сезон 2026/27. Те ще посрещнат в Пловдив селекцията на Люксембург в двубой от първия кръг на 26 септември, събота. Три дни по-късно у нас ще гостува и съставът на Естония. На 3 и 6 октомври за отбора на Александър Димитров съответно на Исландия и Люксембург.

БФС с ултиматум към Александър Димитров

Голямата цел пред "лъвовете" е да завършат първи в групата и да се класират директно в Лига В на Лигата на нациите. Промоцията може да се случи директно през първото място или през бараж, заемайки втората позиция в потока. Според информация на "Тема Спорт" именно това е и ултиматумът към селекционера Александър Димитров от страна на ръководството на Българския футболен съюз и в частност президентът на централата Георги Иванов-Гонзо .

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Родното издание пише, че ръководството е провело среща с Димитров, на която е бил обсъден план за предстоящите срещи от Лигата на нациите. Победите в първите две срещи - домакинствата на Люксембург и Естония, са били определени от БФС като задължителни пред националите. Всяка издънка в тези срещи може да постави бъдещето на Александър Димитров начело на националния отбор под въпрос. След това, в началото на октомври, "лъвовете" ще изиграят още два мача. На 3 октомври те ще гостуват на Исландия, а три дни по-късно на Люксембург.

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