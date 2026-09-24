Българин е №1 в историята на леката атлетика! Саръбоюков оглави престижна класация

Българската сензация в леката атлетика Божидар Саръбоюков оглави много интересна класация. През последните години родният атлет се наложи сред най-добрите в сектора за дълъг скок. Той завоюва отличия от най-големите първенства и постига резултати от най-висока класа. През изминалия сезон Саръбоюков спечели старт от Диамантената лига и стана трети на Световното в зала и Европейското на открито в Бирмингам. В последния си старт той остана само на един сантиметър от "абсолютната" световна титла.

Божидар Саръбоюков е най-комплексният скачач на всички времена

Но изявите му в скока на дължина не са единственото впечатляващо във визитката му. За родните почитатели на спорта е ясно, че Саръбоюков се представя на много високо ниво в още две дисциплини - висок скок и троен скок. През зимата той направи златен "требъл" на Националния шампионат в зала. Той спечели тройния скок с 16.61 метра, грабна титлата на висок скок с 2.28 метра и 8.12 на дълъг скок. Иначе българинът има личен рекорд от 8.49 метра в коронната си дисциплина.

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Сумирайки най-добрите му резултати по точки, Саръбоюков излезе на върха във вечната ранглиста на трите дисциплини. Това го прави най-комплексния скачач в историята на леката атлетика с общ сбор от 3 529 точки. На втората позиция в тази класация е американецът Ерик Уалдър с 3 501 пункта. Трети е Кристиан Олсон от Швеция с 3 463 точки.

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