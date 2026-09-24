"С този Левски и с този ЦСКА, които идват, Лудогорец приключи! И проблемът не е в треньора..."

"С този Левски и с този ЦСКА, които идват, Лудогорец приключи": това мнение изрази Николай Николов - създател на АФК "Войводите", в новия епизод на "Точно попадение". Николов коментира проблемите в българския футбол, липсата на дългосрочна стратегия и методология в клубовете, както и промените в Лудогорец през последните години. Според него основният проблем не е треньорът, а начинът, по който клубовете се управляват и изграждат в дългосрочен план.

В българския футбол всичко се прави на парче, а виновник винаги е треньорът

"В България всичко се прави на парче. Няма никаква идея какво, защо и как. Винаги е най-лесно да намериш като виновник треньора. И добре, въпросът е – хубаво, треньорът е виновен, но аз не виждам... Може би имаше доскоро само един отбор в България – преди 5 години Лудогорец, който имаше някаква ясна стратегия как се работи. Не само в първия отбор, а как се работи в цялата школа и как се работи като цяло. Каква е методологията, какъв е начинът на игра, схемата, по която се играе – всичко.

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Нивото на футбола у нас е такова, защото не се работи професионално

Всичко друго е – едните правят едно, другите правят друго, третите – трето. Тоест треньорът, да, наистина той отговаря за резултата, но ти като не си му спуснал какво трябва и какво изискваш от него още в началото, защото ти го привличаш с някакви обещания, обаче ако не си сложиш ясно картите на масата и не кажеш: това, това и това – нормално е да има такива ситуации. Докато не се почне да се работи професионално, ще бъде така и такова ще бъде нивото на футбола.

Примерно в Лудогорец и новия треньор. За мен там много отдавна проблемът не е треньорът. За мен там, може би 2014-2015 година, когато играха в Шампионската лига... Преди това последният български мач, който съм гледал, беше на Левски, когато играха в Шампионската лига в Глазгоу. Това беше последният мач наистина, на който съм ходил. Аз съм фен на Левски, след това повече следях Лудогорец.

Оттам нататък се скъса нишката. Почнаха да се взимат всякакви хора като футболисти, скаутското звено изведнъж изчезна, почнаха буквално да правят каквото си искат и нещата – виждате докъде стигнаха. За мен един много добър отбор с невероятна перспектива, отбор, който можеше всяка година да е в Шампионската лига – те приключиха, за мен. Буквално. Сега с този Левски, с ЦСКА, които идват – Лудогорец приключиха.

Методологията на работа не е на треньора, а на шефовете, които се занимават горе генерално с нещата. Докато нещата изглеждат по този начин в България, така ще бъде и такова ще бъде нивото на футбола.“

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