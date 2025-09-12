Ивелин Попов разкри истината защо си е тръгнал от Ботев Пловдив: „Искам да приключа като пич!“

Ивелин Попов даде интервю пред Sportal.bg, в което говори за причината да се раздели с Ботев Пловдив. Попето беше капитан на „канарчетата“ и внезапното му решение да си тръгне от клуба изненада футболната общност в България. В интервюто той сподели защо е взел решениеto и какви са били по това време отношенията му с ръководството, треньора и другите футболисти в Ботев.

Ивелин Попов е искал да играе до последно за Ботев Пловдив, но не всички са били съгласни

Попето е имал разговор със собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов и треньора Николай Киров. Именно на този разговор е станала ясна позицията на тогавашния капитан: „Казах им - “хора, искам да завърша като пич". И все пак в последните си месеци в клуба е чувствал студено отношение от старши треньора. Преди мач с Лудогорец Киров е питал Попов дали може да разчита на негова поява от скамейката. Той се е съгласил, но все пак е изразил недоволството си:

„Казах му да, но и му казах, че това не е окей“. В деня на мача, без да каже и дума на Попето, треньорът го оставя извън състава за срещата. След няколко дни Ивелин е имал среща с Киров, който му обяснил, че трудно може да направи така, че и двамата с Тодор Неделев да играят по едно и също време. Попов се е поинтересувал кой от двамата ще прекарва повече време на пейката, но не получил отговор. Тошко Неделев също е бил с тях и е заявил, че и той не би искал да е резерва. Затова Попето е взел решение като по-възрастен да си тръгне. Имал е идея как да играят заедно с Неделев, но треньорът не се е вслушал: „Изрично казах няколко пъти, че за мен и двамата можем да играем по едно и също време. Треньорът, ако ме искаше да ме има в състава си, можеше да намери вариант“.

Ивелин Попов разкри и част от отношенията със съотборниците си в Ботев Пловдив

На първо място Попов заяви, че не може да се унижава като не играе, а само чака заплата: „На тези години играя футбол за удоволствие, да стоя и да си вземам само заплата не става. Познавам се. Затова, когато нещо не ми харесва, ставам и си заминавам“. След това опроверга слуховете за конфликт между него и Тодор Неделев. Разказа дори случка с вицекапитана Николай Минков. Попето е предложил да даде капитанската лента на Неделев вместо на Минков, когато го извадят от игра. Съотборникът му се съгласил без проблем. С други футболисти също не е имал конфликт. С доста от тях Попов е говорил лично, а Даниел Наумов дори му е благодарил преди да си тръгне: „Онзи ден, като си тръгнах, Дани Наумов дойде при мен и ми благодари. Казах му да дойде, има хубава база, градът е хубав и не си затваря вратите за чужбина, затова ми благодари“.

Попето е подкрепил и Илиян Филипов, босът може да действал зад гърба му

Единственото, за което Попов не е сигурен, е чистотата в отношенията му със собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Ивелин разказа за „лек вакуум“ между него и шефа на клуба. Допуска, че в този период може нещо да се е случило: „След този вакуум дали някой се е намърдал, не знам. До мен не е стигнало. Всеки може да си говори каквото иска“. Попов споделя, че е бил един от първите, които са подкрепили Филипов когато е купувал акциите на Ботев. Също така, когато договора на футболиста е изтичал, той е казал на собственика, че ще приеме каквато заплата му предложи, без да се пазари.

На края на интервюто Ивелин Попов заключи: „Щом за това време не са разбрали какъв човек съм и моят характер какъв е, това си е за тяхна сметка. За 2 години и 77 мача нямам пропусната тренировка. Решили са да си тръгнат по друг път, без мен. В Ботев момента има много добри играчи“.