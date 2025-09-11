Ивелин Попов засега остава без отбор, столичен тим отрече да го е търсил

Ивелин Попов, който доскоро беше футболист на Ботев Пловдив, засега не е вариант за ново попълнение на Локомотив София. След като вчера стана ясна и причината, поради която Попето напусна „канарчетата“, слуховете за преминаването му в отбора от квартал Надежда се засилиха. Но засега собственикът на клуба Веселин Стоянов отрича изобщо да се говори за такъв трансфер. Бъдещето на Попов остава неясно.

Позицията на Стоянов за Попето

Пред „Мач Телеграф“ Стоянов каза: „На този етап не сме говорили нито с него, нито за него. Това не означава, че не бихме проявили интерес към Ивелин, но засега не е обсъждан. Иначе доста неща се говорят, коментират и се появиха в медиите, но не отговарят на истината. Постарахме се да се подсилим колкото можем. Ще видим, може да вземем и още играчи, ако излезе нещо интересно“.

Още: Емблематичен български клуб предприе промени по високите етажи на властта

Въпроси при нападателите в Локомотив София

В Локомотив засега остава Анте Аралица, за когото се говореше, че може да си тръгне от „железничарите“ в посока Русия. Ето какво сподели босът на Локото за него: „Решихме да го задържим, но за съжаление е контузен и няма да може да играе срещу Левски“. Въпреки това треньорът Станислав Генчев ще може да разчита на наскоро привлечен нападател.

Веселин Стоянов е оптимистично настроен за дербито с Левски

По повод столичното дерби с Левски Веселин Стоянов изрази надежда за добро представяне: „Надявам се да покажем лицето, което искаме да виждаме, срещу Левски. Да има подобрение в играта ни и да стане един добър мач. Нека този, който е по-силен, да победи. В крайна сметка това е една игра, в която всичко може да се случи“. Този оптимизъм не е безпочвен, защото Локото имат с какво да изненадат „сините“.

Босът на Локото говори и за бъдещето на играчите

Стоянов завърши с няколко изречения за работата с талантите от школата на Локомотив и това как скоро ще видим някои от тях редом до опитните футболисти: „Имаме талантливи момчета. За съжаление и ние сме принудени да вземаме чужденци, но на този етап няма как да се мине без тях“.

Още: Бивш играч на Левски, добре познат по родните терени, се завръща в Първа лига