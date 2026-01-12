Действаше с пинсета, изхвърчаше като ракета и бе капитан на място: Паро Никодимов за Димитър Пенев

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю в предаването "Арена Спорт" по БНТ, в което разказа за взаимоотношенията си с великия Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 3 януари. Двамата се познават от юношеските им години, а впоследствие работиха заедно в треньорски тандем начело на "армейците". Паро Никодимов върна лентата назад и описа Пената като защитник с изразите: "действаше с пинсета", "изхвърчаше като ракета" и "бе капитан на място".

Паро Никодимов за Пената

"Загубихме една звезда. Аз се познавам с него от юноши младша възраст. Той играеше в Локомотив, аз в Септември в София. И сме се срещали още в тези години. А след това двамата отидохме войници в ЦСКА 1964 година. И от тогава все сме били заедно, и в националния и в юношеския сме играли заедно. Той беше голяма фигура в българския футбол", започна Никодимов в интервю за "Арена Спорт".

"Той беше капитан на място. Защото ръководеше с лекота отбраната, но той много често атакуваше, имаше и вкарани голове. Никога не е бил някакъв грубиян. Просто все едно с пинсета действаше. Беше много бърз, на къси разстояние трудно можеше някой да го бие. Просто беше като ракета изхвърчаше. Той играеше и халф преди това. Но Орманджиев е един умен треньор и добър. И той му намери мястото. Остави го, като либеро започна да играе и там си остана и си направи страхотна кариера", обясни той.

