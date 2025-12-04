Изгониха Димитър Евтимов, но Ботев Враца пак победи и влезе в осмицата в Първа лига!

Ботев Враца успя да победи Спартак Варна с 2:0 като домакин в среща от 18-ия кръг на Първа лига. Врачани трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като вратарят Димитър Евтимов бе изгонен с директен червен картон. Това се случи 15-на минути преди края на срещата, а Спартак така и не успя да стигне до изравнителен гол под Околчица, докато Враца вкара и второ попадение в добавеното време.

Ботев Враца победи Спартак Варна с човек по-малко в края

Първото полувреме премина без голове. През втората част Ботев Враца излезе по-хитър и успя да вкара гол в 76-ата минута, когато Гайехос се разписа. Три минути по-късно Димитър Евтимов излезе, за да спре противникова атака и фаулира съперник извън наказателното поле, заради което бе изгонен. Спартак не успя да се възползва нито от пряк свободния удар, нито от следващите минути с човек повече на терена, допускайки 7-ма загуба през сезона, като в продължението допусна и още един гол, реализиран от Антоан Стоянов.

В класирането Ботев Враца е осми с 24 точки, колкото има и седмият Славия. Спартак пък е 12-ти със 17 точки. В следващия кръг Враца домакинства на Монтана, а Спартак посреща тима на Левски. По-късно през деня именно хората на Хулио Веласкес гостуват на Славия в най-старото столично дерби. По-рано през деня пък новакът Добруджа измъчи шампиона Лудогорец.

