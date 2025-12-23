Излишен на „Герена“ се срещна с агента си – раздялата между крилото и Левски е неизбежна

Един от футболистите на Левски, които се оказаха ненужни в състава на треньора на тима Хулио Веласкес, се е срещнал тези дни със своя агент. Става въпрос за 29-годишното бразилско крило на „сините“ Фабио Лима. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите двамата са се видели в родината на фланговия играч, за да обсъдят бъдещето му и евентуално да му намерят нов отбор.

Фабио Лима взима сериозна заплата в Левски

Както е известно, Хулио Веласкес няма намерение да разчита на Фабио Лима през пролетния дял на шампионата. Затова и шефовете на Левски искат да се разделят с бразилеца. Той обаче няма никакво намерение да напуска стадион „Георги Аспарухов“, тъй като е един от най-скъпоплатените състезатели на „сините“.

Лима има договор със столичани до лятото, но е категоричен, че не иска да разтрогне, тъй като предпочита да си вземе всички полагащи му се заплати до края на контракта. От Левски обаче се надяват, че ще го склонят да „скъса“ договора си, ако получи обезщетение.

Бразилецът така и не убеди, че има място в Левски

Фабио Лима пристигна в Левски в началото на 2024 година. Първоначално той бе един от водещите футболисти на „сините“, но след идването на Хулио Веласкес все по-често остава на резервната скамейка. До момента бразилецът е изиграл общо 50 мача за българския гранд във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения, а също така е направил и три асистенции.

