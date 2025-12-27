Изненада: ЦСКА обяви втори нов - силен трансфер, без излишен шум

ЦСКА привлече национала на Беларус Макс Ебонг. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския“ клуб за срок от три години.

Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана.

Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.

В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов.