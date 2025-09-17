Войната в Украйна:

Изненада! Ивелин Попов може да играе още в следващия мач на ЦСКА

17 септември 2025, 11:11 часа 514 прочитания 0 коментара
Бъдещето на Ивелин Попов остава една от основните теми в българския футбол през последните дни. Както е известно, наскоро бившият национал изненадващо обяви, че си тръгва от Ботев Пловдив. Това решение изненада футболната общественост в страната, след като само преди месеци той реши да остане на "Колежа" в този труден момент за клуба. Впоследствие стана ясно, че старши треньорът на отбора Николай Киров е изиграл ключова роля за напускането на Попето.

Ивелин Попов е близо до завръщане на терена

След като напусна "Колежа", Попов бе сериозно свързван с трансфер в Локомотив София. Наставникът на столичния тим Станислав Генчев обаче потуши слуховете, заявявайки, че двете страни са водили преговори през лятото, но не и сега. Това намали шансовете на халфа за преминаване в "Надежда". Сега обаче Попов е съвсем близо до това да подпише с клуб от Първа лига.

Евроучастник взима опитния халф

37-годишният футболист води преговори с ръководството на Арда, като двете страни са близо до договор, съобщава "Мач Телеграф". Новината е потвърдена от един от шефовете на клуба. Кърджалии могат да вземат Попето като свободен агент и дори да го картотекират за предстоящия им мач с ЦСКА. Футболист е обяснил на шефовете, че се намира в добра форма и е готов да помогне на тима. В следващите дни се очаква развитие по въпроса.

ОЩЕ: Ивелин Попов разкри истината защо си е тръгнал от Ботев Пловдив: "Искам да приключа като пич!"

Дария Александрова
