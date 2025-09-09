Треньор, който прави фурор в Първа лига, е основен фаворит да замести Илиан Илиев

Ръководството на Българския футболен съюз има нов основен фаворит за национален селекционер на представителния отбор на България. В Бояна са се спрели на името на Александър Тунчев, твърдят колегите от Gong.bg. 44-годишният специалист прави фурор начело на Арда Кърджали, като успя да класира отбора за квалификациите на евротурнирите и да ги заведе чак до плейофната фаза на Лига на конференциите.

Тунчев успя да класира Арда на четвърто място в Първа лига през миналия сезон, като отборът бе изключително близо и до бронзовите медали. Впоследствие тимът от Кърджали успя да отстрани ЦСКА в баража за Европа, а през това лято Арда се представи феноменално, като отстрани три отбора в квалификациите на Лига на конференциите, преди накрая да отстъпи на Ракув в битката за влизане в груповата фаза.

Кой ще наследи Илиан Илиев в националния отбор?

Тунчев се смята за основен вариант за заместник на Илиан Илиев, който напусна националния отбор по-рано днес. Сред вариантите са и Димитър Димитров - Херо, който е без отбор, както и Александър Димитров, който пък е селекционер на младежкия национален отбор. Интересно е и дали Тунчев ще получи предложение, подобно на това на Илиан Илиев - да съчетава работата на клубно ниво в Арда и на национално ниво в отбора на България.

Иначе Тунчев бе избран за Треньор №3 на България за 2024 година, като е сред основните претенденти за приза и през 2025-а. Той има 26 мача за националния отбор по футбол на България и познава обстановката. В последните дни се спекулираше и с имената на Стойчо Младенов и Любослав Пенев, но те изглеждат като малко вероятни сценарии пред ръководството на БФС.

