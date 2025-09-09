Войната в Украйна:

Извънредно! БФС взе окончателно решение за бъдещето на Илиан Илиев

09 септември 2025, 14:04 часа 166 прочитания 0 коментара
Ръководството на Българския футболен съюз взе решение да се раздели със селекционера на националния отбор Илиан Илиев. Раздялата е по взаимно съгласие, уточниха от Бояна. Новината дойде веднага след инициираната от Илиан Илиев среща с президента Георги Иванов - Гонзо. Причината са слабите резултати на старта на световните квалификации за Мондиал 2026 и създалото се напрежение около отбора.

Все още не е ясно кой ще наследи Илиан Илиев на поста, като от БФС съобщават, че ще излязат с допълнителна информация за това кой ще бъде новият селекционер. Като основен фаворит изглежда Димитър Димитров - Херо, който води националния отбор през 1998 година. Сред обсъжданите имена е и това на Александър Димитров, който е селекционер на младежкия национален отбор. Спрягат се и имената на Стойчо Младенов и Любослав Пенев.

Ето съобщението на БФС:

"След разговори между Българския футболен съюз и селекционера Илиан Илиев, по чиято инициатива се проведе срещата, двете страни се разделят по взаимно съгласие

БФС изразява признателност към специалиста за професионализма, отдадеността и усилията, вложени в развитието на националния тим, като му пожелава успех в бъдещите професионални начинания

От своя страна Илиан Илиев изрази надежда, че промяната ще доведе до туширане на напрежението, витаещо около отбора, и повече позитивизъм от страна на футболната общественост

В следващите дни Българският футболен съюз ще излезе с официална информация относно новия селекционер на представителния отбор, както и треньорския щаб, който ще води тима в предстоящите световни квалификации."

