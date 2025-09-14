Войната в Украйна:

Как първият чуждестранен голмайстор във „Вечното дерби" пристигна в ЦСКА вместо в Арсенал или Лацио

14 септември 2025, 13:31 часа 646 прочитания 0 коментара
Един от първите трансфери на чужденец в българския футболен елит след настъпването на демократичните промени в края на 1989 г. беше осъществен между колумбийския Депортиво Кали и ЦСКА. Двата клуба сключиха сделка за преотстъпването на футболист под наем в „червените“. Става дума за Бернардо Редин, който през 2015 година даде интервю пред спортното издание As. Бившият халф говори относно трансфера си, защо не е останал на „Българска армия“ и как се е приспособил към живота в Европа.

Редин прекара половин сезон в ЦСКА

„С Депортиво Кали тъкмо бяхме играли срещу Куиндио в първенството, когато клубната управа и бизнесменът Хосе Кастаньо ми казаха, че има вариант да играя в България. Казаха ми, че няма много време за мислене. Дадоха ми една нощ. Реших да приема, тъй като в предишни години имах възможност да играя в Европа, но не се получи. Интерес имаше от Арсенал и Лацио, но от клуба не ме пуснаха, тъй като тъкмо бяха продали Карлос Валдерама. Имах варианти и за испанския Малага, уругвайския Пенярол и бразилския Фламенго. На края се озовах в България, след като бях играл два пъти на Копа Америка (1987 и 1989) и на световното първенство през 1990 г.“, започна Редин относно как се е стигнало до трансфера му в ЦСКА.

Бернардо Редин

„Пристигнах в България през февруари 1991 г. Това беше на рождения ми ден – 26 февруари. Бях преотстъпен под наем. ЦСКА искаше да ме откупи, но предлагаше по-малко пари, отколкото искаха от Депортиво. Българите даваха 900 000 долара, а от моя клуб настояваха за 1,1 милиона. Бях мотивиран да продължа в ЦСКА, тъй като играх силно на Копа Америка през 1991 г. В София ми харесваше. Отнасяха се много добре с мен. Освен това предстоеше да играем в евротурнирите.“, отговори коломбиецът на въпроса относно защо не е останал на „Българска армия“.

Непознат живот в Европа

„Футболът в страната ми беше напълно непознат. Знаех единствено за Стоичков, който беше преминал в Барселона точно от ЦСКА. Отначало беше трудно. Сблъсках се с нови обичаи, различен климат, непознат език. С времето, докато играех за клуба, успях да свикна. Разполагахме с преводач, който беше учил в Куба и говореше перфектен испански. Чрез него комуникирахме с хората от клуба и треньорите. Той се грижеше и за моето семейство – съпругата ми и дъщеря ми.“, обясни за живота си в България бившият халф.

Бернардо Редин

По време на периода си в ЦСКА футболистът не беше единственият коломбиец в отбора. Компания му правеше сънародника му Карлос Грегорио Пимиенто. Относно това, Редин сподели, че двамата са добри приятели и че семействата им са близки. Двамата помогнаха на „червените“ да се изкачат от 7-ма до 2-ра позиция в класирането през сезон 1990-1991.

