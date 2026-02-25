Треньорът на Лудогорец разкри какво е нужно на "орлите" за продължаване напред в Лига Европа

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение преди двубоя на "орлите" срещу Ференцварош от плейофния кръг на турнира Лига Европа. Специалистът вярва, че разградчани имат потенциала да продължат напред. Според норвежеца обаче е нужно "зелените" да използват своята сила в атака. Те имат аванс от 2:1 след първия мач преди седмица. Реваншът е утре от 19:45 ч.

Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака

"Трябва да използваме нашата сила в атака, да притежаваме топката и да вкараме голове. Трябва да играем на максимално ниво, особено на този стадион, на който имаме вече няколко мача и знаем колко е трудно. Тези два отбора се познават много добре, няма тайни", коментира Хьогмо на пресконференцията на стадион "Групама Арена" в Будапеща.

"Във футбола няма гаранции, в понеделник загубихме от Ботев Пловдив, който показа голям ентусиазъм, сега имаме нов мач и е важно да си припомним, че вкарахме доста голове в Европа и да бъдем уверени. Харесва ми, че играчите имат глад да стават по-добри, но утре ще бъде труден мач. Ференцварош ще опита да ни пресира, но ние знаем къде ще бъдат пространствата и ще опитаме да ги използваме", каза още той.

Вратарят Хендрик Бонман се радва, че ще играе пред ентусиазираните фенове на Ференцварош и се надява атмосферата на стадиона да даде стимул на играчите на Лудогорец. "Ако се защитаваме добре, ще преминем напред, защото имаме един гол аванс от първия мач. Моята роля е важна, винаги искам да дам най-доброто, за да помогна на отбора. Обичам такава атмосфера, страхотен стадион със страхотни фенове. Това е футбол, всички харесваме да участваме в такива мачове. Ще опитаме да направим добър мач, да се насладим на атмосферата и да продължим в следващия кръг", заяви вратарят на Лудогорец.

ОЩЕ: Лудогорец постави рекорд в евротурнирите на УЕФА