Кирил Домусчиев този път иска правилен избор за треньор - Лудогорец преговоря с четирима кандидати за поста

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев този път иска да се направи правилен избор за нов треньор на отбора и затова "орлите" няма да бързат с назначението на нов специалист. "Орлите" водят разговори с четирима кандидати - швед, норвежец и двама испанци, съобщават колегите от Sportal.bg. В Разград са се спрели на четиримата специалисти от над 30 разгледани профила на треньори през последната седмица.

Лудогорец води преговори с норвежец, швед и двама испанци

Лудогорец със сигурност няма да назначи нов треньор до края на тази седмица, тъй като Кирил Домусчиев е в чужбина. Предполага се, че най-рано в началото на другата седмица "орлите" ще имат избран треньор, който да поеме отбора след раздялата с Руи Мота. А задачата пред новия специалист няма да бъде никак лека, тъй като Лудогорец изостана сериозно от лидера Левски в битката за титлата в Първа лига.

След 14-годишна хегемония Лудогорец изглежда разклатен и може да отстъпи върха, ако не вземе спешни мерки за коригиране на резултатите. В момента тимът временно е воден от Тодор Живондов, който преди това ръковедеше дубъла на "зелените". Именно Живондов ще изведе Лудогорец в предстоящия мач срещу Ференцварош в Лига Европа. Той обаче няма да остане за постоянно начело на отбора, като в Лудогорец са убедени, че е нужен доказан чуждестранен треньор.