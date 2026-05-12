Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме

Ново измерване на „Грийнпийс“ – България на замърсяването със серен диоксид (SO₂) показва критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ „Бобов дол“ преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки. Той е смятан за реалния собственик, въпреки че името му често не присъства директно в официалните регистри.

4 локации с въглищни централи у нас: какво показват сравнителните данни?

Проучването на „Грийнпийс“ – България е проведено в четири локации с въглищни централи в България - Големо село, Гълъбово, Димитровград и Перник. Продължителността на измерванията е четири месеца - от октомври 2025 г. до февруари 2026 г. включително.

Използвани са дифузионни тръби – утвърден метод за определяне на средни концентрации на SO₂ във въздуха за периоди от седмици или месеци. За целта на съпоставката са изчислени средни стойности от данните, измерени от автоматичните измервателни станции във всяка локация, съответстващи на абсолютно същия времеви период, за който са измервали дифузионните тръби.

Резултатите са публикувани в техническия доклад на изследователските лаборатории на „Грийнпийс". Те са обобщени в таблицата по-долу заедно със средните концентрации на SO₂, отчетени от автоматичните измервателни станции (АИС) за еквивалентните периоди на експозиция на дифузионните тръби (ДТ). За всяко населено място са разположени две тройки дифузионни тръби на две различни локации – една в непосредствена близост до АИС и втора на малко по-отдалечено разстояние. Представените концентрации за всяка тръба представляват осреднени стойности от тройката дифузионни тръби на дадената локация.

Вижте и съотношението между средните концентрации от АИС и ДТ, показващо степента, в която автоматичната станция отчита по-високи (над 100%) или по-ниски (под 100%) средни концентрации спрямо дифузионните тръби за същия период.

Колкото по-голямо е отклонението от 100%, толкова по-съществено е различието между двата метода. В случаите, в които стойностите от АИС са по-ниски, отколкото от ДТ и съотношението АИС:ДТ е под 100% (Големо село и Гълъбово), по-ниското съотношение означава по-голямо разминаване между измерванията по двата метода.

Когато стойностите от АИС са по-високи, отколкото от ДТ и съотношението АИС:ДТ надвишава 100% (Димитровград и Перник), по-високото съотношение означава по-голямо разминаване между стойностите, измерени по двата метода.

За всяко от четирите населени места средните концентрации, измерени чрез дифузионни тръби, са сходни между двете локации през четирите периода, като стойността за тръбите, разположени най-близо до АИС, варира между 88 и 116% от стойността на втората близка локация за същия период.

Тези резултати показват, че средните концентрации на SO₂, измерени чрез ДТ, варират слабо на сравнително малките разстояния между двете точки около всяка автоматична станция. Това дава основание да се счита, че стойностите от тръбите, разположени най-близо до станциите, предоставят представителна оценка на концентрацията на серен диоксид на локацията до АИС.

За всяко място и период на мониторинг концентрациите на SO₂, измерени от отделните тройки дифузионни тръби, показват много добро съответствие, като относителното стандартно отклонение (%RSD) е под 5% за по-голямата част от тройките ДТ и под 10% във всички случаи. Тези резултати дават увереност, че данните от отделните тръби са надеждни, казват изследователите в доклада си.

За две от локациите – Големо село и Гълъбово – средните концентрации на SO₂, отчетени от автоматичните измервателни станции, са по-ниски от еквивалентните стойности, измерени чрез дифузионни тръби, за всички мониторингови периоди. Това се наблюдава в сходна степен както за ДТ, разположена непосредствено до АИС, така и за по-отдалечената локация.

Най-изразено това несъответствие се наблюдава в Големо село, където средните концентрации от автоматичната станция представляват едва 5,7 – 10,8% от еквивалентните стойности от ДТ, т.е. между 9 и 18 пъти по-ниски от стойностите, измерени от "Грийнпийс".

Макар и в по-малка степен, подобно разминаване се наблюдава и в Гълъбово, особено през първите три периода, когато средните концентрации от АИС са между 38 и 62% от еквивалентните стойности от ДТ, или приблизително 1,6 до 2,6 пъти по-ниски. През четвъртия мониторингов период средните концентрации от автоматичната станция в Гълъбово се доближават повече до еквивалентните стойности от дифузионните тръби. За този период местоположението на ДТ, разположени най-близо до АИС, е променено към по-открита позиция. Въпреки това относителните разлики между двете локации на ДТ в Гълъбово остават сходни с наблюдаваните през предходните три периода. Тези резултати предполагат, че промяната на местоположението през четвъртия период не е оказала съществено влияние върху сравнението.

Гълъбово е районът с най-голямо струпване на въглищни централи, включително хроничния замърсител ТЕЦ „Брикел“ и най-голямата въглищна мощност – държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“.

За разлика от това, в Димитровград и Перник средните концентрации на SO₂ от АИС са по-високи от еквивалентните стойности, измерени чрез дифузионни тръби. Както в случая с Големо село и Гълъбово, и тук разликата между стойностите е сходна – както за ДТ, разположени до АИС, така и за тези, разположени на по-голямо разстояние от станцията.

За Димитровград средните концентрации от АИС варират между 137 и 309% от измерените чрез ДТ стойности, което означава между 1,4 и 3,1 пъти по-високи концентрации. За Перник съотношението е между 113 и 155%, или между 1,1 и 1,6 пъти по-високи стойности.

В този анализ се сравняват средни концентрации за всеки мониторингов период. За всички четири обекта данните от АИС са отчетени като почасови средни концентрации, от които са изчислени средни стойности за времето на експозиция на дифузионните тръби. Почасовите концентрации на SO₂ от всички АИС показват значителна краткосрочна вариабилност, включително случаи на много високи часови стойности, които обаче обикновено продължават само няколко часа. Подобна вариабилност се наблюдава както при станциите, където АИС отчита значително по-ниски стойности от ДТ (Големо село и Гълъбово), така и при тези, където АИС отчита по-високи стойности (Димитровград и Перник). Това предполага, че различията между средните стойности от АИС и ДТ не могат да се обяснят единствено с краткосрочни колебания в концентрациите на SO₂.

Изследването повдига сериозни въпроси относно надеждността на публикуваните концентрации на SO₂ от някои АИС в България и подчертава необходимостта от анализ на процедурите за контрол и осигуряване на качеството (QC/QA), използвани за валидиране на данните от АИС. Според "Грийнпийс" подобен анализ следва да включва редовна калибрация на всяка АИС и преглед на използваните концентрации на калибрационните газове, а също така и регулярни мрежови калибрации между отделните измервателни уреди.

От Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), която отговаря за официалните станции в Гълъбово, Димитровград и Перник, увериха, че станциите се калибрират редовно. „При използване на дифузионното вземане на проби от въздуха и анализа на серен диоксид е необходимо да се извърши доказване на идентичност на резултатите, получавани по този метод, който е нереферентен с резултатите от измерванията, получавани по референтния метод“, посочват от ИАОС в коментар до „Грийнпийс“ – България.

От природозащитната организация призовават Министерството на околната среда и водите и ИАОС да осигурят публикуването на прозрачни данни, които отразяват истинското състояние на качеството на въздуха, за да могат гражданите да вземат информирани решения за здравето си. Междувременно контролните органи следва да използват наличните данни за ефективен контрол срещу замърсителите, посочват от екоорганизацията.

Системните проблеми при ТЕЦ "Бобов дол"

Скорошен анализ на „Грийнпийс“ – България показа, че за осем месеца работа през 2025 г. станцията в Големо село е регистрирала общо 25 превишения на средночасовата норма за серен диоксид, при допустими по закон 24 за цяла година. Новото измерване води до извода, че тези данни сериозно подценяват действителните нива на проблема.

От ТЕЦ „Бобов дол“ не са отговорили на запитване за коментар на какво може да се дължи това драстично разминаване.

„Големо село от години страда от редовно обгазяване със серен диоксид от ТЕЦ „Бобов дол“ – единственият източник на този замърсител в региона. Въпреки множеството данни, включително официални, контролните институции остават беззъби наблюдатели, докато недосегаемият извършител погазва правото на чист въздух на стотици български граждани в името на печалбата си. Ако публичните данни подценяват замърсяването в Големо село с до 95%, обществеността е държана в неведение за истинските рискове за здравето, които причинява ТЕЦ „Бобов дол“. Този замърсител следва да бъде затворен, докато не докаже, че може да спазва закона“, коментира Десислава Микова, която е ръководител „Кампании“ в „Грийнпийс“ – България.