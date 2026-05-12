"Радевизмът - лакома некомпетентност, напоена с потното самочувствие на победител. Вече мирише на престояло"

"Радевизмът е на няколко дни, а вече мирише на нещо старо, престояло. Властта е в ръцете на втрещяваща и лакома некомпетентност, напоена с потното самочувствие на победител." Това пише в профила си в социалните мрежи общественикът и писател Радослав Бимбалов по повод първите мерки на управляващото мнозинство и кабинета Радев за пречупване на тренда на повишаването на цените, обявени в понеделник.

"Основната концепция за "борба с галопиращите цени" е да се овластят още повече репресивните бухалки на КЗК и КЗП. Забележете, да се овластят повече, без да се говори дори за тяхната реформа…Именно тези бухалки са използвани от години от мафията за рекет на бизнеса - с поръчкови акции и публична, напълно избирателна активност. Вместо да се работи за подпомагане на конкуренцията (единственият регулатор на цените), ще мачкаме избрани, посочени бизнеси", пише още Бимбалов.

Той коментира и друга от идеите на "Прогресивна България" - въвеждането на т.нар. "справедлива цена".

"Дълго време се чудех какво е това нещо, чак тая сутрин разбрах - от някакъв оцъклен в телевизионната камера депутат, надъхан, назобен с власт. “Справедлива цена” щяло да бъде нещо като усещане, което потребителят добива като рови в някакъв специално изграден интернет сайт. Демек “справедлива цена” е усещане, като онова, което имахме за корупцията… Абе ей, вие верно ли сте толкова тъпи, или не ви пука, че ви личи?", коментира още писателят.

