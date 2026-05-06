Край: БФС изключва eмблематичен отбор от Първа лига

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз е взела решение да изключи Берое от Първа лига по служебен път, твърди Sportal.bg. Според информациите, заралии изпадат служебно от елита, като вече са били уведомени с писмо от БФС, че няма да получат лиценз. Берое все пак има 1 седмица на разположие, за да обжалва решението, но изглежда, че съдбата им е предрешена.

Берое остава без лиценз за Първа лига - отпада служебно във Втора лига

Лицензионната комисия няма да даде лиценз на Берое, което означава, че дори и отборът да остане извън зоната на изпадащите за сезон 2025/26, пак ще се сбогува с мястото си в елита. Шампионът на България от 1986 година ще трябва да продължи участието си във Втора лига. Това пък поставя под въпрос цялостното бъдеще на клуба, в който играят предимно чуждестранни футболисти.

Лицензионният орган на БФС има заседание на 8 май (петък) и е вероятно след него официално ще обяви решението за Берое, допълват колегите от Sportal. За момента няма официална позиция от страна на Берое, който направи "хикс" с Монтана във вторник. Иначе Берое е един от най-емблематичните футболни клубове у нас, с големи традиции в българския футбол.

