Майкъла през сълзи: Загубихме още един велик футболист и страхотен човек

Бившият защитник на ЦСКА Георги Илиев не успя да сдържи сълзите си по време на поклонението пред легендата на „армейците“ Георги Велинов. Именитият страж си отиде от този свят на 1 март на 68-годишна възраст. Днес бе поклонението пред Джони, което се състоя във фоайето на Националния стадион „Васил Левски“. На него присъстваха стотици бивши и настоящи футболисти, функционери и фенове.

Георги Илиев и Георги Велинов бяха много близки приятели

Георги Илиев бе един от най-добрите приятели на Георги Велинов и прие трудно новината за кончината му. Майкъла разказа, че в продължение на 18 години семействата им са били съседи. Бившият бранител бе категоричен, че България е загубила поредния велик футболист и страхотен човек. Той допълни, че легендите на родния футбол си отиват един по един и няма какво да направим.

„Те си отиват един по един“

„Живяхме 18 години заедно - аз съм на третия етаж, а той - на шестия. Страхотен, голям, много сериозен футболист. Но и като човек – много сериозно момче. Виждате, че те си отиват един след друг. Болести, все нещо има на този свят. Каквото ти е писано, това става. Много тежка загуба специално за мен. Страхотни приятели бяхме. Сутринта Цецо Йончев ми се обади да ме пита. Тежко е. Загубихме още един велик футболист. Страхотен, почтен човек на ЦСКА“, заяви Георги Илиев.

