Михаил Александров: „Джони Велинов е легенда не само на ЦСКА, а на България“

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров присъства на поклонението пред великия вратар Георги Велинов. Джони ни напусна на 1 март, на 68-годишна възраст, след боледуване. Поклонението се състоя днес, на 5 март, от 11 часа, на Националния стадион „Васил Левски“. Михаил Александров говори за Георги Велинов, като каза, че той не е просто легенда на ЦСКА, а на целия български футбол.

Михаил Александров: „Той е легенда на клуба“

Ето какво каза Михаил Александров: „Той не само означаваше, а все още означава много за ЦСКА. Той е легенда на клуба и един от най-високо поставените в йерархията на този велик клуб. За съжаление, няма да види стадиона открит. Нека не го категоризираме само като легенда на ЦСКА, а като легенда на България. Имал съм възможността да го познавам още в юношеските си години в ЦСКА. Като човек беше още по-велик от това, което беше като футболист“.

Джони Велинов е част от „червеното“ чудо в КЕШ

Джони Велинов е 6-кратен шампион на България с ЦСКА, както и 4-кратен носител на Купата на България. Става футболист на България през 1981 г., когато ЦСКА стига до 1/4-финал на Купата на европейските шампиони. През следващата година – 1982, Джони отново е в основата на „червен“ поход в КЕШ. Тогава ЦСКА достига 1/2-финал, като по пътя отстранява Ливърпул.

