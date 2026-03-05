Бивш футболист на Левски избяга от Израел: вече е в България

Конфликтът в Близкия изток, между Иран от едната страна и Израел и САЩ от другата, не стихва през последните дни. Атаките наложиха евакуацията на много цивилни, но затворените въздушни пространства я усложниха. Българският футболист Андриан Краев, който е продукт на школата на Левски е сред късметлиите, които са се измъкнали от територията на конфликта и вече е на родна земя. Той беше в Израел, тъй като играе за местния Апоел Тел Авив.

Андриан Краев: „У дома съм“

През седмицата стана ясно, че и бивш футболист на ЦСКА е успял да избяга от конфликта. Краев направи трансфера си от португалския Каза Пиа в Апоел през лятото на 2025 г. Конфликтът го хвана в Израел, но той е успял да избяга от войната. Андриан качи история в социалните мрежи, като отбеляза местоположението си в родния си град Ветрен, Пловдивско. Ето какво написа Краев: „У дома. Искам да благодаря на Апоел Тел Авив за невероятната помощ и грижа, които ни оказаха в последните дни.

Краев спечели Купата на България с Левски през 2022 г.

Надявам се всичко да приключи скоро и да сме заедно отново. Най-добрият клуб някога! Обичам ви и нямам търпение да се видим отново на стадиона“. Андриан Краев е юноша на Левски, като напуска „Герена“ през 2016 г. Той се завърна през 2020 г. и игра до 2024 г. За „сините“ халфът записа 109 мача, в които вкара 7 гола, даде 9 асистенции и спечели Купата на България през 2022 г.

