Правителството на Гюров:

Бивш футболист на Левски избяга от Израел: вече е в България

05 март 2026, 12:41 часа 327 прочитания 0 коментара

Конфликтът в Близкия изток, между Иран от едната страна и Израел и САЩ от другата, не стихва през последните дни. Атаките наложиха евакуацията на много цивилни, но затворените въздушни пространства я усложниха. Българският футболист Андриан Краев, който е продукт на школата на Левски е сред късметлиите, които са се измъкнали от територията на конфликта и вече е на родна земя. Той беше в Израел, тъй като играе за местния Апоел Тел Авив.

Андриан Краев: „У дома съм“

През седмицата стана ясно, че и бивш футболист на ЦСКА е успял да избяга от конфликта. Краев направи трансфера си от португалския Каза Пиа в Апоел през лятото на 2025 г. Конфликтът го хвана в Израел, но той е успял да избяга от войната. Андриан качи история в социалните мрежи, като отбеляза местоположението си в родния си град Ветрен, Пловдивско. Ето какво написа Краев: „У дома. Искам да благодаря на Апоел Тел Авив за невероятната помощ и грижа, които ни оказаха в последните дни.

Още: По спешност: Левски стартира офанзива по намирането на нов нападател

Андриан Краев

Краев спечели Купата на България с Левски през 2022 г.

Надявам се всичко да приключи скоро и да сме заедно отново. Най-добрият клуб някога! Обичам ви и нямам търпение да се видим отново на стадиона“. Андриан Краев е юноша на Левски, като напуска „Герена“ през 2016 г. Той се завърна през 2020 г. и игра до 2024 г. За „сините“ халфът записа 109 мача, в които вкара 7 гола, даде 9 асистенции и спечели Купата на България през 2022 г.

Още: Скаути на елитни френски тимове гледат дуо от Левски в дербито с Лудогорец

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Апоел Тел Авив Андриан Краев
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес