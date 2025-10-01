Войната в Украйна:

Кризата в гранд от Първа лига се задълбочава! Бивш директор блокира сметките на клуба

01 октомври 2025, 18:09 часа 575 прочитания 0 коментара
Кризата в един от родните клубове продължава да се задълбочава. Днес финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обяви в социалните си мрежи, че сметките на клуба са блокирани и който обясни причината. Ръководителят на фирмата, която се занимава със строителството на стадион "Христо Ботев", обвини за блокирането на сметките бившият юридически съветник и директор на Ботев - Рашко Стоянов.

Филипов обяви новината в официалния си профил във Фейсбук. Той обясни действията на Рашко Стоянов, за когото написа има неплатени заплати за месец и половина: "Големият "ботевист" Рашко Стоянов отново блесна! Вместо да помогне на клуба в най-трудния момент, човекът реши да блокира сметките на ПФК Ботев Пловдив през ЧСИ за 23 452 лева. Браво, аплодисменти!", започна Филипов. "Само че малка подробност – този "борец за правда" има неплатени заплати за месец и половина, защото договорът му беше прекратен още на 16.06.2025 г. от неговия приятел Киричек.

Но кой ти гледа – важното е да се доизточва клубът, нали "Големите ботевисти" пак се проявиха – съсипват отвътре и после се тупат в гърдите, че обичат клуба. Рашко, ти май си забравил легендарната фраза: "За Ботев всичко, от Ботев – нищо!" При теб стана: "От Ботев всичко, за Ботев – нищо!" Такива "жълто-черни сърца" по-добре да си стоят вкъщи и да не се показват пред хората", завърши бизнесменът.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Ботев Пловдив Първа лига Илиян Филипов
