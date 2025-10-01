БФС "спести истината" и отхвърли молбата на Ботев Пловдив за ВАР-аудиото от мача с Левски

По-рано днес Ботев Пловдив последва примера на Левски и поиска да получи ВАР-аудио от Съдийската комисия към Българския футболен съюз. Както е известно, преди дни "сините" имаха претенции към съдийските отсъждания в мача с Лудогорец и изискаха ВАР-аудито от срещата. Няколко дни по-късно столичният тим гостува на "Колежа" в Пловдив, където не липсваха спорни ситуации. По този повод от "канарчетата" се обърнаха към БФС.

БФС отговори на Ботев Пловдив

От Ботев Пловдив имат претенции към нарушението на Рилдо срещу вратаря Даниел Наумов в началото на двубоя. "Канарчетата" смятат, че футболистът на Левски е трябвало да бъде изгонен. Вместо това той получи само жълт картон. От пловдивския клуб уточниха, че се надяват молбата им да бъде удовлетворена заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей. "В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост."

БФС не удовлетвори молбата на "канарчетата"

Отговорът на родната централа не се забави. Няколко часа след излизането на молбата на Ботев Пловдив, от БФС са предоставили на клуба официално позиция по случая. Те отказват да предоставят ВАР-аудито и определиха решението на съдията Рилдо да не бъде изгонен за правилно.

"Съдийската комисия към БФС отказа да предостави ВАР-аудиото от мача Ботев - Левски, като по този начин постави под голямо съмнение комуникацията между реферите. В същото време от БФС уведомяват, че решението след бруталното влизане на Рилдо в главата на Наумов е правилно и е в съответствие с правилата на играта", написаха от Ботев.

