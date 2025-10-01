Войната в Украйна:

Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

01 октомври 2025, 18:40 часа 125 прочитания 0 коментара
Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Иво Инджев. По думите му предложеният от САЩ план за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа е по-скоро план за капитулация на „Хамас“. Според него активността на президента на САЩ Доналд Тръмп е продиктувана от желанието му да получи Нобелова награда за мир. Инджев напомни, че на 10 октомври Нобеловият комитет обявява номинациите.

Още: Тръмп ще превърне погребението на папата в свое лично шоу: Иво Инджев за новата си книга и политиката (ВИДЕО)

Журналистът коментира още, че предложената от САЩ формула напълно удовлетворява израелските претенции и представлява ултиматум към „Хамас“ – или ще се предавате, или ще става още по-зле. Той допълни, че понякога подобни твърди мерки водят до край на военни конфликти. Иво Инджев направи аналогия с използването на атомните бомби над Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.

Още: Иво Инджев сигнализира, че е атакуван и тормозен от един и същ човек

Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа. „Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН“, допълни той. Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.

Още: Иво Инджев: Най-кървавият режим в Сирия си отиде с най-малко кръв

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Иво Инджев Ивицата Газа Газа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес