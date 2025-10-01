Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

„Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат“, каза в интервю за предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Иво Инджев. По думите му предложеният от САЩ план за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа е по-скоро план за капитулация на „Хамас“. Според него активността на президента на САЩ Доналд Тръмп е продиктувана от желанието му да получи Нобелова награда за мир. Инджев напомни, че на 10 октомври Нобеловият комитет обявява номинациите.

Още: Тръмп ще превърне погребението на папата в свое лично шоу: Иво Инджев за новата си книга и политиката (ВИДЕО)

Журналистът коментира още, че предложената от САЩ формула напълно удовлетворява израелските претенции и представлява ултиматум към „Хамас“ – или ще се предавате, или ще става още по-зле. Той допълни, че понякога подобни твърди мерки водят до край на военни конфликти. Иво Инджев направи аналогия с използването на атомните бомби над Япония през Втората световна война, посочвайки, че това е цената, която е платена, за да се сложи край на войната.

Още: Иво Инджев сигнализира, че е атакуван и тормозен от един и същ човек

Журналистът определи като манипулативни снимките на гладуващи деца от Газа. „Пропагандната машина на „Хамас“ е проникнала навсякъде, дори в институциите на ООН“, допълни той. Той подчерта, че заема позиция в подкрепа на правото на Израел да съществува и го представи като „малка държава“ срещу „монолитен блок“ от арабски държави с постоянни териториални претенции към Израел.

Още: Иво Инджев: Най-кървавият режим в Сирия си отиде с най-малко кръв