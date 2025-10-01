Войната в Украйна:

Гроздан Караджов: Освобождаваме директора на ДАИ, въвеждаме боди камери и ротация на инспектори

01 октомври 2025, 19:22 часа 369 прочитания 0 коментара
Гроздан Караджов: Освобождаваме директора на ДАИ, въвеждаме боди камери и ротация на инспектори

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща с цялото ръководство на ИА „Автомобилна администрация“. „Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.

Още: "Почвам да го хващам, че лъже": Синдикални разкрития по адрес на Караджов за корупцията в ДАИ

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори ще бъдат освободени четирима служители на агенцията - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби. „Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.

Още: След поискания подкуп от шофьори на Роби Уилямс: „Да, България“ предлага и ДАИ да носят боди-камери

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

Още: Ако се чувстваш изкушен, може да работиш на друго място – не в ДАИ и автомобилната администрация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ДАИ Роби Уилямс Гроздан Караджов Автомобилна инспекция
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес