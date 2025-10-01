Още милиарди от ЕС за Киев: Руски пари ще финансират украински дронове (ВИДЕО)

Държавният бюджет на Украйна получи транш от 4 милиарда евро от Европейския съюз, като за целта бяха използвани замразени руски активи. Това съобщиха на 1 октомври и от пресслужбата на Министерския съвет в Киев, и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Финансирането е предоставено чрез инициативата „Извънредно ускоряване на приходите за Украйна“ (ERA). Министерството на финансите на страната вече си е осигурило 14 милиарда от 18,1 милиарда евро, предназначени от ЕС по механизма. Очаква се Украйна да получи останалите средства до края на годината.

Парите могат да бъдат използвани както за разходи от държавния бюджет в социалната сфера, така и за отбранителния сектор на страната.

С пари от руски активи се плаща за украински дронове

Фон дер Лайен отбеляза, че парите в случая се извличат от печалбите от замразените руски активи. Страните от ЕС и Г-7 обездвижиха около 300 милиарда долара от активите на Руската централна банка от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. По-голяма част от тях се държат в белгийската клирингова къща Euroclear.

Киев получава средствата под формата на заем. Целта е в крайна сметка Русия да изплати репарации за нанесените на Украйна щети, и така заемът да бъде покрит.

🇪🇺Europe is allocating €4 billion for Ukraine today — half of the amount will be invested in drones



This money will come from frozen Russian assets. However, if Russia pays reparations, Ukraine will have to repay this loan.



European Commission President Ursula von der Leyen… pic.twitter.com/6qG3Jg2aZo — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025

Два милиарда евро - или половината от транша - ще бъдат инвестирани в производството на украински дронове, каза Фон дер Лайен по време на неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген днес. По-рано тя бе обявила, че Европейският съюз ще отпусне 2 милиарда евро на Украйна за производство на дронове, с цел и да укрепи отбранителните способности на Киев, и ЕС да се възползва от тези високи технологии: ЕС дава милиарди евро на Украйна за най-важното оръжие във войната.

Според председателя на ЕК Укрйна е "първата линия на отбрана" на Европа, затова трябва да се инвестира в нея и да не спира натискът срещу Руската федерация.

Украйна е доволна

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко отбеляза символиката на това плащане в Деня на защитниците на Украйна в Telegram. "Траншът е осигурен от постъпленията от замразените активи на Централната банка на Русия в Европейския съюз и е важен сигнал за нас за ангажимента на Европа да укрепи отбранителната способност на Украйна и да предостави дългосрочна подкрепа", заяви главата на правителството в Киев.

Европейският съюз започна да разработва механизъм за прехвърляне на замразени руски активи на Украйна под формата на "репарационен заем". Украйна ще изплати този заем едва след като получи репарации от Русия, като той може да достигне до 130 милиарда евро. Позицията на Франция, която остава предпазлива по отношение на финансирането на Украйна със замразени руски активи, понастоящем се счита за ключова. ЕС продължава да търси съгласието на френския президент Еманюел Макрон по този въпрос.

