45 години от един от най-великите моменти в историята на ЦСКА

ЦСКА отбеляза 45 години от един от най-важните мигове в историята на клуба на европейската сцена - отстраняването на действащия континентален шампион Нотингам Форест. Великият успех с 1:0 на „Сити Граунд“ в мач реванш от 1/16-финалите на КЕШ идва благодарение на попадение на Ружди Керимов през първото полувреме, а подвигът на момчетата на Аспарух Никодимов получава широк отзвук в цяла Европа.

Как ЦСКА отстрани действащия шампион на Европа Нотингам Форест

Така - 7 години, след като взима скалпа на непобедимия Аякс, ЦСКА постига втори краен успех срещу актуален европейски първенец и затвърждава реномето на убиец на гиганти на международната сцена.

Изминали са 2 седмици от първия „армейски“ успех над английския първенец в София – отново минимален, който дава надежди на домакините, че могат да обърнат общия изход от сблъсъка. Нищо подобно – „червените“ футболисти не трепват от тоталния натиск на съперника в първите минути, нито от факта, че Нотингам, воден от Брайън Клъф, разполага с колоси в състава си като Шилтън, Макговърн, Бърнс, О’Нийл, Уолъс, Робъртсън и е носител на най-ценното отличие в клубния футбол в предишните два сезона. С вещина „армейската“ отбрана отбива всички опити да бъде преодолян Георги Велинов и на свой ред ЦСКА отговаря на предизивикателството.

В 33-тата минута при една от контраатаките на българския шампион Керимов изскача срещу Шилтън и с чудесен изстрел под плонжа му открива резултата. Големият тим на Нотингам е в пълен шок и до края не успява да възстанови концентрацията в играта си. „Армейците“, водени в ариегарда от митичния Георги Димитров-Джеки, умело спират в зародиш всички опити на домакините да се доберат поне до равенството.

В крайна сметка на таблото остава резултатът 0:1 и фантастичният тим на ЦСКА смайва цяла Европа!