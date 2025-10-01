Разследват учителка след сигнал за сексуално насилие над 4-годишно дете (ВИДЕО)

Районната прокуратура в Поморие, полицията и местните власти разследват тежки обвинения за физически и сексуален тормоз над 4-годишно момиченце от детска градина "Радост" в Каблешково. Случаят предизвика силен обществен отзвук, след като беше разказан от родителите и огласен в медиите.

Семейството твърди, че преди седем месеца детето е започнало да проявява резки промени в поведението – отказ да ходи в градината, страхове, безсъние и кошмари. По тялото му се появили наранявания, които родителите документират с медицински свидетелства. Майката твърди, че дъщеря ѝ е споделила за удари по главата и корема, дърпане на уши и очи, извиване на крайници и сексуално посегателство от страна на учителката Мариета Герова.

Преглед в "Съдебна медицина" в Бургас според родителите е установил травми, съвместими с описаното от детето, включително увреждания в интимната област. На тази база майката подава жалби до полицията, прокуратурата и ръководството на градината. Учителката категорично отрича обвиненията и излиза в болничен, а по данни на директорката на детската градина е била отстранена от работа. Още: Допуснала бягство на дете: Арест за директорка на детска градина

От Община Поморие реагираха с официално изявление, че е "недопустимо и нечовешко" децата да бъдат подлагани на издевателства, но също така призоваха да не се отправят недоказани обвинения, докато тече разследване. Според администрацията колективът на градината е подложен на заплахи и обиди, а институциите трябва да получат време да изяснят случая.

Противоречиви медицински експертизи

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова обяви, че разследването се бави заради сериозни разминавания в медицинските заключения. По думите ѝ, назначената комплексна съдебно-медицинска експертиза не доказва сексуално насилие, а част от експертизите, представени от родителите, са "частни" и няма да бъдат кредитирани като доказателства.

"Експертизата показва, че няма данни за увреждане в областта на половите органи", заяви Маркова. Според нея единствено са потвърдени наранявания по ръцете на детето, за които обаче все още няма обяснение. Още: Нова такса за детската градина - принципно съгласие на директори и образователния министър

Прокуратурата е готова да назначи повторна експертиза в друг съдебен район, както и съдебна психиатрична експертиза, за да се установи доколко детето може да възприема правилно фактите и обстоятелствата. "Не може едно такова дело да се приключи за два месеца. Целта ни не е бързината, а обективното разкриване на истината", подчерта Маркова.

Разследването продължава

Досъдебното производство е образувано за блудствени действия, но до момента няма повдигнати обвинения. Учителката Мариета Герова е разпитана като свидетел, а показанията на детето са взети при специални условия в т.нар. "синя стая".

Случаят продължава да се развива и остава под вниманието на обществото, институциите и медиите, докато прокуратурата търси окончателни отговори на противоречивите експертизи и свидетелства.