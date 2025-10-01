Бивш треньор в Първа лига заменя наследника на Христо Янев начело на един от националните отбори

Треньорските рокади в националните отбори по футбол на България продължават. Както е известно, вече стана ясно кой ще наследи Илиан Илиев като селекционер на "лъвовете". Това ще бъде наставникът на младежкия състав Александър Димитров. Той пък ще бъде заменен от бившия капитан на ЦСКА Тодор Янчев. Двамата бяха официално представени от Българския футболен съюз на 24 септември. Сега става ясно, че ще има нов предводител и на селекцията до 19 години.

Още един нов треньор в националния отбор

Доскоро начело на отбора на България до 19 години бе Тодор Симов, който преди дни получи договор на пълен работен ден в клуб от Първа лига. 40-годишният специалист бе избран за заместник на Христо Янев начело на Ботев Враца, след като той пое ЦСКА. Симов е решил да не се раздвоява между работата в клуб и националния отбор, а от родната централа вече са избрали неговия наследник.

Атанас Рибарски става треньор на България до 19 години

Бившият наставник на ЦСКА 1948 и Крумовград Атанас Рибарски ще поеме юношеския национален отбор на България до 19 години, съобщиха колегите от Sportal.bg. 40-годишният специалист има опит в националния отбор, след като преди години беше анализатор на мъжкия състав. Рибарски е работил и като помощник-треньор в Ботев Пловдив. Друго интересно име, което ще бъде в треньорския щаб на една от гарнитурите, е това на Стойчо Младенов - младши. Той ще изпълнява ролята на помощник-треньор на Тодор Янчев.