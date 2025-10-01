"Не мисля, че ще ми е трудно в новия отбор": Симеон Николов е готов за следващата стъпка в кариерата си

Волейболната звезда на България Симеон Николов е готов за следващата стъпка в кариерата си. Още преди няколко месеца стана ясно, че 18-годишният ни състезател ще има нов отбор. Младият разпределител напусна университетския отбор на Лонг Бийч, за да играе в Локомотив Новосибирск. Треньор на руския отбор е българският специалист Пламен Константинов. Николов подписа договор за една година с опция за удължаване с още две.

Симеон Николов говори за трансфера си в Русия

Николов преживя изключително успешен престой отвъд океана, Той спечели Колежанското първенство на САЩ и беше обявен за Играч на годината. Впоследствие той се завърна на родна земя, за да се подготвя с националния отбор на България за Световно първенство във Филипините. "Лъвовете" завоюваха сребърни медали от планетарния шампионат, а Мони Николов бе сред най-ярките звезди на Джанлоренцо Бленджини и бързо се превърна в любимец на цялата нация.

Вчера волейболните герои се завърнаха на родна земя и бяха посрещнати от хиляди хора в столицата. Днес някои от играчите посетиха залата на Левски, където са започнали кариерите им. Д-р Елеонора Лилова, която е директор на Регионалното управление на образованието за град София, връчи на Александър Николов, Стоил Палев, Дамян Колев, Димитър Добрев, Венислав Антов, Преслав Петков и Симеон Николов специални плакети от името на 166-о спортно училище "Васил Левски", чийто възпитаниците са всички играчи.

Едно нещо притеснява Николов преди отпътуването му за Русия

Медийното присъствие в залата не липсваше, а братята Николови сред основните лица пред камерите. Симеон бе развълнуван от завръщането си в залата на Левски, както и за предстоящото ново предизвикателство пред него: "Това е моят дом, тук в Левски! Тук съм израснал с треньорите, които са тук. Много се радвам, че съм израснал тук. Много оценявам, че те оценяват нашия труд. Сега като видяхме колко българи са се събрали на едно място, осъзнахме, колко много деца сме запалили по нашия спорт. Много сме ги вдъхновили, така че съм много щастлив, че спортът и волейболът в България има такъв ефект", заяви Симеон Николов пред колегите от "Спортал".

"Ще е нещо ново да играя за Локомотив Новосибирск в Русия, нещо трудно. Много съм развълнуван. За да отидеш на върха трябва да минеш през препятствия, дори и да е неудобно. Аз не мисля, че ще ми е трудно. Освен студа, не мисля че има нещо, което да ме притеснява. Отивам там и съм развълнуван да започна да играя. Не сме се чували с Пламен Константинов, след като постигнахме тези успехи с националния отбор на България", каза още Мони.

