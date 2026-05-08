Култов Веласкес: Ще дадем 100% от себе си – независимо дали играем с Лудогорец, Байерн или селото на баща ми! (ВИДЕО)

Левски ще продължи да играе само за победа до края на сезона, въпреки че вече си гарантира титлата в българското първенство. Това заяви старши треньорът Хулио Веласкес на пресконференция преди домакинството на Лудогорец, след което „сините“ ще получат шампионския трофей. Левски си осигури първото място след успеха с 1:0 над ФК ЦСКА 1948 през миналия уикенд, а интересът към двубоя с Лудогорец отново е огромен и стадионът се очаква да бъде пълен.

„Вече сме шампиони, но влизаме в мача с намерение да го спечелим“

„През тази седмица имахме три дни тренировки и от първия всички се отнасяха сериозно, отговорно. Това не изненадва никой“, коментира Веласкес.

Испанският специалист подчерта, че няма намерение да дава почивка на основни футболисти, тъй като отборът има отговорност към привържениците си. Единственият отсъстващ ще бъде Стипе Вулиукич, който е претърпял операция и няма да играе до края на кампанията.

„Да се състезаваш без значение за класирането по-скоро носи спокойствие, но мога да ви уверя, че се готвим много сериозно за този мач. Анализирахме противника в последните им двубои, разговарях с играчите. Да, вече сме шампиони, но влизаме в този мач с намерение да го изиграем добре и да го спечелим“, каза наставникът.

По думите му предстоящото връчване на титлата няма да разконцентрира отбора.

„Разбира се, че ще дадем 100% от себе си, но не само утре. Няма да бъдем отпуснати и фокусът ни е ясен - да играем добре и да победим, независимо дали играем с Лудогорец, Байерн Мюнхен или отбора от селцето на баща ми“, заяви Веласкес.

Треньорът призна, че спечелването на титлата е донесло силни емоции както за отбора, така и за всички около клуба.

„Футболът ни дава възможност да изживяваме моменти като миналия уикенд, да видим феновете толкова щастливи. Изживях всичко това със съпругата и детето ми на терена, а това са незабравими моменти“, добави той.

В заключение Веласкес подчерта, че амбицията на клуба е да продължи развитието си както на терена, така и извън него: „Искам да продължаваме да надграждаме както на терена, така и извън него. Всички заедно, работа в екип“.

