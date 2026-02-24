Купа за ЦСКА, титла за Лудогорец - ще има ли взаимопомощ, която да навреди на Левски? (ВИДЕО)

Може ли ЦСКА и Лудогорец да си помогнат взаимно за постигането на основните си цели през сезона? Ясно е, че за "армейците" приоритет е спечелването на Купата на България, което ще ги отведе към Лига Европа, тъй като първото място изглежда илюзорно. За Лудогорец пък е изключително важно да стане шампион на България, за да може да почне от Шампионска лига през следващия сезон. Това поставя под съмнение феърплея в предстоящите мачове между ЦСКА и Лудогорец, тъй като двата тима ще се срещнат два пъти на 1/2-финалите за Купата на България и още два пъти за първенството. А това пряко касае и лидера в класирането Левски.

Ще има феърплей към Левски от страна на ЦСКА и Лудогорец?

Тази тема бе водеща в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. "Лудогорец официално заяви, че двете основни цели ще бъдат Европа и първенството. Какво означава това за жребия за Купата на България, защото "орлите" ще играят с ЦСКА в два мача на 1/2-финалите? Отписва ли Лудогорец Купата на България, или и там ще се бори с всички сили", попита водещият Стефан Йорданов.

"Лудогорец е отбор със статут, че трябва да печели сега, на момента, не може да си позволи да изпуска Купата. В първенството разликата става малко по-голяма, ще видим какво ще стане в следващите мачове. Прави ми впечатление, че Лудогорец е много концентриран евротурнирите за пръв път от много време насам", отбеляза спортният журналист Янко Станчев.

Още: "Левски даде кандидатура за титлата, трудно ще изпусне питомното. Селекцията на "сините" е много добре подбрана"

За Лудогорец е изключително важно да е първи, докато за ЦСКА цел №1 е Купата

Стефан Йорданов даде своя прочит на ситуацията: "Трябва да отбележим, че първото място в първенството е изключително важно за Лудогорец, за да могат да започнат от квалификациите на Шампионска лига през следващия сезон. Със сигурност ще се борят здраво в първенството, и естествено - искат да стигнат далеч и в Лига Европа."

"За Купата - не знам, не искам да вкарвам конспиративни теории, но имайки предвид, че на Лудогорец му предстоят мачове с ЦСКА и в шампионата, когато ще попаднат в една група. Дали пък няма да видим някакъв толеранс между двата клуба - единият да играе по-силно за Купата, другият да играе по-силно за първенството."

Знаем, че има и топли отношения между Кирил Домусчиев и Валтер Папазки. Мачовете, които предстоят между ЦСКА и Лудогорец в шампионата, ще бъдат ключови за битката за титлата. И Левски ще се надява на феърплей в това отношение, което ще видим дали ще им бъде гарантирано", каза още той.

Неговият колега Николай Илиев допълни: "За ЦСКА е много важно да вземе нещо. Първенството е ясно, разликата е огромна, трябва да се случи някакъв уникален сценарий". Повече - гледайте във видеото:

