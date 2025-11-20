Легенда на българския футбол: За подигравка сме, явно толкова си можем

Една от големите легенди на българския футбол разкритикува остро представянето на националния отбор в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Става въпрос за бившия играч и треньор на ЦСКА – Аспарух Никодимов. Именитият специалист говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че родният футбол е станал за подигравка и това е абсолютно нормално с оглед на представянето на „лъвовете“.

Паро, както всички наричат легендарния треньор, допълни, че националният отбор отдавна е изпаднал от елита на европейския футбол и вече е в групата на джуджетата. Никодимов допълни, че явно това ни е нивото.

ОЩЕ: А защо депутатите не се снимат с българските национали по футбол?

„Отдавна сме изпаднали от елита на европейския футбол“

„Със сигурност такъв подход не приляга на традициите от миналото, особено срещу съперник като Грузия. Но това показва каква класа сме. Такава е оценката на старши треньора, той по този начин е преценил възможностите на нашите футболисти. Целта на всеки треньор е да побеждава. Щом сме спечелили, явно всички са си свършили работата. Но с такава тактика няма как да имаш успех срещу по-силните съперници. И го видяхме ясно в тази квалификационна група. Малко бой ли ядохме? За съжаление явно толкова си можем. Ние отдавна сме изпаднали от елита на европейския футбол, но вече сме в групата на джуджетата, щом този резултат ни задоволява“.

„Тези, които ръководят футбола, трябва да имат много по-сериозна роля в развитието на играчите от ранна детска възраст. Това не е нужно да става с пряк контрол, но с работа с клубовете, с държавата, изграждане на бази, създаване на специалисти. Той и Гонзо се чуди какво да каже. Излиза пред медиите, говори неща, за които после му се смеят. За подигравка сме, това е истината. Целият футбол е в тежка криза, както е и в държавата. Не се обръща внимание на спорта, а преди това бе лицето на държавата. Сега никой не ни чува по света. Някой да пише за България освен за някой бандит или уреждане на мачове“, заяви Аспарух Никодимов.

ОЩЕ: Национал на България изригна: Ние сме загубено поколение, заради неправилна работа и корупция, футболът ни е на това ниво