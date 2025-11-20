Спорт:

Легенда на българския футбол: За подигравка сме, явно толкова си можем

Една от големите легенди на българския футбол разкритикува остро представянето на националния отбор в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Става въпрос за бившия играч и треньор на ЦСКА – Аспарух Никодимов. Именитият специалист говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че родният футбол е станал за подигравка и това е абсолютно нормално с оглед на представянето на „лъвовете“.

Паро, както всички наричат легендарния треньор, допълни, че националният отбор отдавна е изпаднал от елита на европейския футбол и вече е в групата на джуджетата. Никодимов допълни, че явно това ни е нивото.

„Отдавна сме изпаднали от елита на европейския футбол“

„Със сигурност такъв подход не приляга на традициите от миналото, особено срещу съперник като Грузия. Но това показва каква класа сме. Такава е оценката на старши треньора, той по този начин е преценил възможностите на нашите футболисти. Целта на всеки треньор е да побеждава. Щом сме спечелили, явно всички са си свършили работата. Но с такава тактика няма как да имаш успех срещу по-силните съперници. И го видяхме ясно в тази квалификационна група. Малко бой ли ядохме? За съжаление явно толкова си можем. Ние отдавна сме изпаднали от елита на европейския футбол, но вече сме в групата на джуджетата, щом този резултат ни задоволява“.

„Тези, които ръководят футбола, трябва да имат много по-сериозна роля в развитието на играчите от ранна детска възраст. Това не е нужно да става с пряк контрол, но с работа с клубовете, с държавата, изграждане на бази, създаване на специалисти. Той и Гонзо се чуди какво да каже. Излиза пред медиите, говори неща, за които после му се смеят. За подигравка сме, това е истината. Целият футбол е в тежка криза, както е и в държавата. Не се обръща внимание на спорта, а преди това бе лицето на държавата. Сега никой не ни чува по света. Някой да пише за България освен за някой бандит или уреждане на мачове“, заяви Аспарух Никодимов.

