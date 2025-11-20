Спорт:

Kneecap, Wolf Alice и още нови банди на PhillGood Festival в Пловдив

PHILLGOOD Festival, най-младият фестивал в портфолиото на Fest Team, ще превърне Пловдив в територия на голямата световна музика между 17 и 19 юли на Гребната база. И ако първите обявени имена - култовите Тhe Cure, Gorillaz и Moby, зададоха мащаба и обещаха крайно емоционални моменти за няколко поколения българи, новите пет въвеждат съвсем различен нюанс - актуална енергия и съвременно звучене, които карат сцената у нас да прилича толкова на глобалната, както никога досега.

Честотата се сменя рязко с включването на Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods и Perturbator като част от програмата на PHILLGOOD. От севернолондонски алтърнатив размах и скандален политически хип-хоп, през дълбок дрийм рок и социален електро-пънк, до пълна дистопична електроника, която звучи като от бъдещето. Миксът между легендарни артисти и модерните имена на музикалната сцена превръща първото издание на фестивала в място, където първите редове ще свършат много бързо. Тридневни, еднодневни и VIP билети има в продажба в мрежата на Ticket Station.

Новите имена на фестивала

Wolf Alice пристигат на PHILLGOOD точно в момента, в който са в най-силната си творческа форма. След "My Love Is Cool", "Visions of a Life" (Mercury Prize) и нежната ярост на "Blue Weekend", безспорно албумът, който изстреля бандата до №1 във Великобритания и им донесе BRIT Award, през 2025 г. те се завърнаха с "The Clearing" и с нова, по-добра версия на себе си. Ако Fleetwood Mac записваха днес албум в Северен Лондон, то той щеше да звучи като "The Clearing" на Wolf Alice, точно това казват музикалните критици за британския квартет. След участия на огромни сцени като Glastonbury и Radio 1’s Big Weekend, Wolf Alice пристигат в Пловдив по-зрели, по-самоуверени и без страх да диктуват правилата. И PHILLGOOD ще ги посрещне на 17 юли на честотата, която заслужават, малко преди хедлайнера The Cure.

Артистите, които ще се качат преди Gorillaz на основната сцена на 18 юли, са в своя… хм - бурен период и присъстват в новините почти толкова често, колкото и в клубовете и по големите сцени. Kneecap са гръмкото, дори смущаващо трио от Белфаст - трън в очите на консервативните медии. След Fine Art (2024) и BAFTA-наградения им филм с Michael Fassbender, Kneecap се оказаха в центъра на глобален разговор за ирландския републиканизъм и независимост. Скандалите и новините около тях започват още от дебютния им сингъл, който е забранен по ирландското радио, следват съдебни битки за права и изкуство, големи дарения към хуманитарни организации, много политически хумор, хип-хоп на ирландски и шоу на сцена, което ще можем да видим на живо и у нас това лято.

Тънката ирландска нишка на PHILLGOOD продължава с Just Mustard, които превръщат мъгливия ирландски меланхоличен дух в нещо по-смело, по-замечтано и на моменти почти свръхестествено. Водени от хипнотичния глас на Katie Ball, те движат музиката си в една особена граница между шум и ефирност с пост-рок, shoegaze, дрийм-поп светлини и онзи специфичен северен хлад, който ще бъде добре дошъл в Пловдив на 17 юли. Само преди месец Just Mustard издадоха третия си албум "We Were Just Here", който е техният най-светъл, поглъщащ и хипнотичен запис досега.

Едни от най-необичайните и ярки явления, излезли последните години от Острова, Sleaford Mods, показват колко далеч може да стигне музиката, когато е сведена до абсолютния минимум: един лаптоп, един глас и свят, който се разпада на парчета. Дуото от Нотингам Andrew Fearn и Jason Williamson превърна минималистичния електро-пънк в оръжие срещу съвременния абсурд. Sleaford Mods идват в Пловдив с нов албум "The Demise of Planet X" - тяхната версия за края на света, който според тях не е апокалипсис или войни, а бавно разпадаща се ежедневност, пропита от социална умора, културен шум и дребни, но постоянни катастрофи. Докато светът се руши, музиката на Sleaford Mods става все по-ярка, по-сложна и по-жива с басови линии, хаотични електронни и диско проблясъци, гост-вокали като Gwendoline Christie и Aldous Harding и безмилостен словесен поток на живо. На PHILLGOOD ще ги видим на 18 юли на основната сцена.

Освен нея, PHILLGOOD ще предложи и още две сцени с различни енергии и честоти, а Perturbator е първото потвърдено име за едната от тях на 17 юли. Френският продуцент James Kent, известен с тъмната си, електронна синтетика, е измислил своя собствена дистопична вселена от индустриални звуци, студени синтове и драматична атмосферика. След световни турнета и предстоящ албум с гигантите Nuclear Blast, Perturbator идва на PHILLGOOD със звучене, което се усеща като шума на нощен град от бъдещето - плътен, напрегнат и невъзможен за пропускане.

И това не е всичко, защото програмата за PHILLGOOD продължава да се разгръща и съвсем скоро ще бъдат обявени още артисти, следете https://phillgood.ink/ за още информация и новини. Билетите са в www.ticketstation.bg.

