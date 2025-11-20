Синът на Валери Божинов ще дебютира в Първа лига?

Синът на Валери Божинов – Валери Божинов-младши може да дебютира за мъжкия отбор на клубния си Локомотив Пловдив още тази седмица. Той е един от тримата младежи, които в сряда, 19 ноември, тренираха под ръководството на старши треньора Душан Косич. Освен Божинов, който играе за втория отбор на Локомотив, в заниманията на „железничарите“ взеха участие и двама футболисти от формацията до 18 години – Тодор Гергишанов и Петър Кръстев.

Тази тренировка беше част от подготовката на Локомотив Пловдив за следващия мач на отбора от Първа лига. „Железничарите“ ще гостуват на Добруджа в 16-тия кръг на родния шампионат. Срещата ще се състои в неделя, 23 ноември, от 12:00 ч. Локомотив е на 4-то място в Първа лига и има надежди да се бори за участие в Европейските клубни турнири. „Черно-белите“ спечелиха 27 точки от 15 мача – 7 победи, 6 равенства и 2 загуби. Те са наравно с третия Черни Море и с 3 точки пред петия Лудогорец.

Добруджа изглежда като перфектен съперник за дебют на Божинов

Новакът Добруджа е на дъното на класирането в родния елит със само 10 точки след изиграването на първите 15 мача. Те спечелиха 3 двубоя, завършиха наравно веднъж и загубиха останалите 11 срещи. „Жълто-зелените“ изглеждат като идеалния съперник за Локомотив, където пловдивският тим да обиграе младите си надежди в Първа лига. Ако попадне в групата за мача, Валери Божинов-младши има голям шанс да направи дебюта си в елита само на 18 години.

