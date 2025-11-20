Петима от "Ергенът: Любов в рая" признаха, че са влюбени (СНИМКИ)

Изненадващите обрати и драматичните ситуации, изпълнени с много напрежение, са в основата на "Ергенът: Любов в рая", като неразбирателствата между участниците не подминаха и епизода от сряда (19 ноември). По време на банкета в основата на конфликта бе Радо, а повод бе фактът, че с новопристигналата Галена се познават от социалните мрежи. Борсовият трейдър отново бе нападнат по време на вечерята и отнесе много критики.

Какво се случи?

Най-неприятен бе моментът, в който Радо бе изобличен в лъжа, която предизвика сериозно разделение сред всички. Последва неочакван спор между него и Галена.

Още: Новото момиче в "Ергенът: Любов в рая" се разочарова от първата среща (ВИДЕО)

По традиция всяка обща вечеря във вилата на шоуто приключва с думите: "Моля, ако има някой, който е влюбен да се изправи и да го признае". И вчера вечерта това бе така, като някои от участниците неочаквано изненадаха половинките си. Любовта заявиха Калоян, който шокира Габриела, Кристина, Петър, Дениз и Виктор.

Далеч от всички останали, Орлин и Натали решиха да останат насаме, за да обсъдят банкета, на който отново имаше напрежение между музиканта и Виктор. Натали зададе в прав текст сериозен въпрос на Орлин относно отношенията им. "Смяташ ли, че си влюбен в мен?" Той обаче отговори заобиколно: "Смятам, че има шанс да имам чувства към теб, каквито не съм ги планирал".

Още: Край: Шермин си тръгна от "Ергенът: Любов в рая" и всички празнуват (ВИДЕО)