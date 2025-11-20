Изненадващо решение на „Герена“: Левски „трансферира“ стария си автобус във Втора лига

Ръководството на Левски е взело доста изненадващо решение да продаде стария автобус на първия отбор на клуб от родната Втора лига. Става въпрос за тима на Вихрен Сандански. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, наскоро „сините“ се сдобиха с чисто ново возило за представителния отбор, за което броиха близо 1 милион лева. Хулио Веласкес и футболистите му вече се наслаждават на удобствата на новия автобус, а старият се оказва ненужен.

Левски продава автобуса си на Вихрен

Решението на „сините“ шефове буди недоумение сред феновете, тъй като се очакваше старият автобус да бъде използван за нуждите на школата на Левски. Това обаче явно няма да се случи и той ще бъде продаден на Вихрен. Автобусът бе закупен през 2006 година – малко след участието на българския гранд в груповата фаза на Шампионска лига. Той бе изключително модерен за времето си, но вече е настъпил момента „сините“ да се разделят с него.

Возилото вече е било инспектирано от представители на тима от Сандански

Все още няма яснота колко точно пари ще получат Левски за своя автобус. Очаква се обаче сделката между „сините“ и Вихрен да бъде завършена съвсем скоро. Представители на клуба от Сандански са поискали да видят дали возилото е в изправност като то е преминало обстоен преглед, който е показал, че всичко е наред и няма да има проблеми автобусът да обслужва играчите на Вихрен.

