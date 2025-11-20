22 отбора се борят за 6 места: кога ще се проведе жребият за плейофите за Мондиал 2026

След изиграването на последните квалификационни срещи за класиране на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико станаха ясни 42 от всички 48 участници на турнира. Това означава, че остават 6 свободни места за Мондиал 2026, а за тях ще се борят цели 22 отбора. Затова днес, 20 ноември, от 14:00 ч. българско време в Цюрих ще се проведе специална церемония, на която ще бъде изтеглен жребият за плейофите за Световното първенство.

4 отбора от Европа и 2 от другите континенти ще се класират на Мондиал 2026

От въпросните 6 отбора, 4 ще бъдат от Европа, а за другите две места ще се борят национални селекции от всички останали конфедерации на ФИФА. Така общият брой на участващите в плейофите тимове е 22, като 16 от тях са европейски. Това са Албания, Чехия, Италия, Полша, Ирландия, Словакия, Украйна, Турция, Косово, Босна и Херцеговина, Уелс, Дания, Швеция, Румъния, Северна Македония, Северна Ирландия от зона УЕФА и Ирак, ДР Конго, Боливия, Нова Каледония, Ямайка и Суринам от всички останали континенти.

Още: "Чудото" на Световното първенство в Мексико: Нямаше клуб, а се превърна в национален герой

На 31 март ще станат ясни останалите 4 европейски отбора, които ще играят на МОндиал 2026

16-те отбора от Европа ще бъдат разпределени в 4 потока, от които ще се излъчат 4-те частника на Мондиал 2026. При самият жребии отборите ще са разпределени в 4 урни – 3 според мястото на отборите в ранглистата на ФИФА и 1 за отборите, които се класираха чрез Лигата на нациите, а не посредством квалификациите. Всеки поток ще има по един полуфинален сблъсък, който да определи по двама финалисти. Те от своя страна ще играят директен мач за място на Световното първенство догодина. Полуфиналните сблъсъци ще се проведат на 26 март, а финалите – 5 дена по-късно, на 31 март.

Още: Най-малката страна, класирала се на световно първенство: и тя ли е над България в ранглистата на ФИФА?

ДР Конго и Ирак вече са на финалите на междуконтиненталния бараж

Междуконтиненталният бараж е разделен на два потока, като двата отбора, които са най-високо в ранглистата на ФИФА, директно се класират на финалите. Това са ДР Конго и Ирак. Те ще очакват да разберат победителите от полуфинални двойки, които ще бъдат изтеглени в Цюрих. Срещите ще се играят в Мексико, в периода от 23 до 31 март.

Още: Жестът, с който Роналдо закопа Португалия (ВИДЕО)