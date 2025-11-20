Да помогнем на Антоанета да се пребори с болестта

Антоанета е на 40 години. Тя е майка и съпруга, която винаги е била отдадена на семейството си. Тони е майка на две прекрасни деца син и дъщеря, които са нейната сила, но понякога животът се преобръща за миг. През 2019 година Тони започва да изпитва силни, нарастващи болки в корема. Болки, които не ѝ дават покой, отнемат от съня и силите ѝ. Месеци наред жената търси отговори, надежда, диагноза, докато не идва най-тежката новина - диагнозата рядък тумор.

Терапията

Следват години на борба тежки химиотерапии, косопад, загуба на зъби, изтощение до край. Лъчелечение след лъчелечение. Болка след болка. Метастази, нови процедури, нови операции. Изчерпани възможности. А лекарите – с най-лошата прогноза, но семейството не се предава и продължава да търси шанс.

В момента те са открили лечение и надежда, но финансовите възможности на семейството за изчерпани. Ето защо се обръщат с молба за помощ. Повече за кампанията и как да помогнете може да видите тук.

