Бонев: Категорично не е вярно, че реформата за паркирането е само повишаване на цените

"Категорично не е вярно, че реформата за паркирането е само повишаване на цените. Ние взимаме една система, надграждаме я, фокусираме я. Ако направим опит един месец на няма зони, в общината ще дойдат със списъци да ни молят да се въведе отново. Зоната въвежда ред!" Това заяви пред БНР-Радио София лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Именно тази партия е един от основните инициатори за промените и драстичното поскъпване.

Бонев припомни брифинги по темата в продължение на повече от година и отрече да е имало уговорка за обединяване на доклади за тази "реформа", изразяваща се засега в поскъпване на паркирането.

"Имаше 3 обществени консултации по съответната общинска наредба и 2 анкети. Процесът беше прозрачен. Канили сме и съветници от БСП, които още в началото се обявиха против, за да има още един глас по темата. Юридически всичко е изпипано."

Бонев припомни основни пунктове на предвижданите нови моменти, приети от Столичния общински съвет:

  • Промени на работното време;
  • Ограничаване на служебния абонамент – като места и времетраене - повечето са до 18 ч., от 1900 места само до 100 важат денонощно; "Ще имате допълнителни три часа, в които няма да има служебен абонамент и тези места ще могат да се ползват."
  • "Най-голямата промяна: В момента имате право да паркирате до 2 часа в синя зона. След това хората използват талони и по този начин мамят системата. Сега вече ще имате право на 3 часа синя зона, след което обаче трябва да изчакате 2 часа преди да може отново да изпратите SMS. Така се гарантира циркулиране на автомобили."

Борис Бонев възрази на мнения, споделяни в социалните мрежи (например за таксуване на по-малко от час паркиране), с това, че характеристиките на европейските градове, давани за сравнение, не са като в София, която е "пренаселена с автомобили".

Приходите от паркиране и санкции в София до момента са около 38 млн. лева, а за градския транспорт се дават 600 милиона. "С тази пари не могат да се строят паркинги."

Намаляването привилегиите на електромобилите не решават проблема на въздуха, а на пространството за паркиране, допълни общинският съветник.

И подчерта, че градският транспорт на столицата е коренно подобрен и хората трябва да го ползват без резерви и предразсъдъци. Проектират се и се изграждат още буферни паркинги. Бонев уточни, че е обсъждана и "такса задръстване", но засега няма условия за въвеждането ѝ.

