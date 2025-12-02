Легенда на Италия за Любо и Боби: Те са бойци, ще преодолеят трудностите и ще се завърнат!

Легендата на италианския футбол Джанфранко Дзола подкрепи Любослав Пенев и Борислав Михайлов в битката им с тежките заболявания, с които се борят. Както е известно, Ел Голеадор е диагностициран с рак на бъбрека и в момента е в клиника в Германия, докато бившият вратар и президент на БФС наскоро получи инсулт и бе приет по спешност в болница.

Дзола говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че Пенев и Михайлов са бойци и е усбеден, че ще преодолеят трудностите. Бившият нападател също така си припомни и времето прекарано с Христо Стоичков в италианския Парма.

„Надявам се, че бързо ще се оправят“

„Световното през 1994 година беше невероятно преживяване, въпреки че не се разви по най-добрия начин за мен. Бях наказан за мача срещу България и гледах срещата по телевизията. Имахте страхотен отбор, пълен с толкова много добри играчи. Съжалявам да чуя за положението, в което се намират част от легендите от тогава. Шокиращо е. Те бяха наистина страхотни играчи. Надявам се, че бързо ще се оправят. Те са бойци. Сигурен съм, че ще преодолеят трудностите си и ще се завърнат“.

„Спомням си, че играхме с Христо. Дойде от Барселона. Голямо име с големи отговорности. Мисля, че имахме лош късмет да играем във формация, която не пасваше на качествата и на уменията му. Но ние имахме страхотна връзка и тя все още е такава. Невероятен играч. Можеше да направи каквото си иска с левия крак. Спомням си, че се състезавахме да изпълняваме удари, а той беше просто невероятен“, заяви Джанфранко Дзола.

