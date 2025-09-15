Легенда на Манчестър Юнайтед изрази надежда за българския футбол: Нормално е да има спадове, "лъвовете" отново ще са силни

Легендарният нидерландски вратар Едвин ван дер Сар изрази надежда за бъдещето на българския футбол. Както е известно, родният спорт е далеч от "златните си години", а националният ни отбор бедства на международната сцена. Според бившия страж на Манчестър Юнайтед подобни спадове във формата са нормални за страна от нашия ранг. Той вярва, че ще се появят млади футболисти, които ще вдъхнат свежест на националния отбор.

Ван дер Сар не смята, че България е зле във футбола

Ван дер Сар е в Португалия за благотворителния мач на стадион "Жозе Алваладе" тази вечер. Там той даде специално интервю пред Sportal.bg, в което коментира състоянието на българския футбол: "Не смятам, че България е зле във футбола. Холандия и България не са особено големи държави, нормално е да има върхове и спадове. Със сигурност ще се появят млади футболисти, които ще се развиват, ще се опитат да излязат в чужбина, където да се развиват още повече и по този начин националният отбор отново ще е силен."

Ван дер Сар си спомни и за "златното поколение" на България, което достигна до историческото 4-о място на Световното първенство през 1994 година: "Помня Стоичков в Барселона, под ръководството на Кройф, с Лаудруп, Ромарио, Куман. Израснах, гледайки Барселона, от която важна част беше и Стоичков. Той имаше собствен стил на игра. А после появата на Балъков на голямата сцена в средата на 90-те. Колкото до Димитър Бербатов, невероятно момче. Добър играч, понякога е леко странен, но е много добър приятел."

