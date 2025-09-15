Георги Иванов обяви кога БФС ще назначи нов селекционер на България и захапа Илиан Илиев (ВИДЕО)

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов говори пред медиите по темата с избирането на нов селекционер на "лъвовете". Бившият нападател на Левски разкри, че на 24 септември Изпълнителният комитет на централата ще заседава и ще избере кого да назначи начело на "трикольорите". Иванов също отбеляза, че Илиан Илиев е поставил Съюза в трудна ситуация, тъй като е напуснал в момент, в който повечето треньори имат ангажимент с отборите си.

България ще има нов селекционер на 24 септември

"На 24 септември има Изпълком. Тогава ще бъде ясно кой ще бъде нов селекционер. Обсъждаме доста варианти. Не е само Александър Димитров, но нека изчакаме Изпълкома. Илиан Илиев ни остави в такова положение, че в момента текат първенствата. Повечето треньори имат ангажименти с отборите си. Имената са тези от медиите", заяви Иванов.

"Лудогорец и Левски ще се борят за титлата. Отдавна чакаме да има интрига в първенството. Играят доста млади момчета заради нашето правило. Това са непопулярни мерки. Взети са заради нивото. В националния отбор виждате следствието. Ние обаче знаем къде е причината. Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия", смята той.

"Ако бяхме клубен отбор, щяхме да направим трансфери. Когато говорим за изграждане, това е процес. Ще бъдат адаптирани момчета от младежкия национален тим. Очаквам достойно представяне в следващите мачове", завърши президентът на БФС, който заедно с кмета на Бургас Димитър Николов откри обновеното футболно игрище в бургаския квартал „Ветрен“.

